Гены - непредсказуемая штука: ахнете, увидев, как выглядит дочка Фила из «Бригады»

Истории, снимающие завесу тайны с жизни опасных бандитов, очень часто пользуются популярностью среди зрителей. Исключением не стал и сериал «Бригада», сюжет которого строиться вокруг четырёх преступников.

Но кроме продуманного сценария, нельзя не отметить превосходный подбор актеров. Исполнители главных ролей после премьеры проекта заслужили любовь и признание публики, став одними из самых востребованных российских артистов. Владимир Вдовиченков, сыгравший Фила, также купался в лучах славы и не был обделён вниманием девушек. Брюнет с мужественными чертами лица был пять раз женат, но отцом становился лишь дважды.

В четвёртом браке родилась дочь Вероника. Однако гены оказались слишком непредсказуемыми, и немного повзрослев малышка стала совсем не похожа на знаменитого отца. У девочки аккуратный вытянутый подбородок, маленький вздёрнутый носик и нежный взгляд. А в будущем милой красавице точно будут открыты все дороги на большие экраны.