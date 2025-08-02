Гений, почти миллиардер, плейбой, филантроп: Дауни-младший за съемки в Marvel заработал баснословные деньги — все догадывались, но суммы не называли

«Железный человек» начал ковать свою империю ещё в 2008-м — и ковал так уверенно, что спустя 17 лет его имя до сих пор в финансовых отчетах Marvel пишут жирным шрифтом. Роберт Дауни-младший сыграл Тони Старка блестяще — и попутно выстроил вокруг него целую киновселенную, подарил ей стиль, харизму и финансовую стабильность. И, как оказалось, заработал на этом не меньше, чем все супергерои вместе взятые.

По данным Variety, за время сотрудничества с Marvel Дауни-младший получил от $500 до $600 миллионов. В эту сумму входят и гонорары за фильмы, и проценты от сборов, и камео — всего десять появлений, включая семь полнометражных фильмов. То есть, если грубо поделить, за каждый выход на экран в костюме Старка актёр получал около 50–60 миллионов.

Неплохо для персонажа, которого в начале 2000-х никто не воспринимал всерьёз.

Но теперь трудно представить, что когда-то Marvel вообще могла существовать без него. «Железный человек» стал первой ласточкой, превратившей студию в главного кассового монстра планеты.

Без Старка не было бы и первых «Мстителей», и финального щелчка в «Финале», и самого ощущения, что супергеройское кино может быть не только детским, но и остроумным, дерзким, взрослым.

Сейчас Дауни возвращается к Marvel в образе Доктора Дума, и вряд ли за меньшие деньги. Студия отчаянно нуждается в знакомых лицах, потому что без них новый супергеройский мир рушится быстрее, чем башни Старк Индастриз в «Гражданской войне».

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