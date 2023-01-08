Гений или обычный человек: IQ-тест, который проходят только талантливые личности

С тех пор, как человечество изобрело тесты на IQ, ежедневно десятки тысяч людей стремятся измерить свой интеллект. Ведь так приятно знать, что твой коэффициент интеллекта достаточно высок, чтобы по праву гордиться собой. А вот тем, кто ожидал увидеть более впечатляющую цифру, ученые советуют не расстраиваться. Ведь IQ человека может измениться в течение жизни в лучшую сторону. По словам создателей интеллектуальных опросников, если респондент хотя бы немного потренируется, он сможет значительно улучшить свои результаты. Согласно статистике, если дать человеку, уже прошедшему один раз IQ-тест, ответить еще раз на похожие занятия, его показатель коэффициента интеллекта возрастет в среднем на 10 пунктов. Кроме того, не стоит забывать, что на результаты могут повлиять другие факторы. Например, доказано, что плохое самочувствие оказывает негативное воздействие на концентрацию, поэтому лучше проходить IQ-тесты в полном здравии, и физическом, и моральном.

Насколько высок ваш интеллект? Есть ли у вас задатки гения? Пройдите наш тест, чтобы узнать, какими интеллектуальными способностями вы наделены.