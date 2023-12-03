Гений или домохозяйка с девятью классами? Тест покажет, какой у вас тип мышления

В мире нет двух человек, которые думают одинаково. Процесс мышления отличается у каждого. Но ученые выделяют несколько типов с общими чертами — это значит, что люди воспринимают, перерабатывают и усваивают информацию схожим образом.

От типа мышления зависит то, насколько человек будет успешен в определенной профессии. Например, люди со словесно-логическим мышлением могут добиться больших высот в филологии, журналистике, писательстве. Те, кто склонны думать наглядно-образно, могут стать хорошими архитекторами и дизайнерами, и так далее.

Знать свой тип мышления важно, чтобы лучше понимать себя. Разобраться в нюансах поможет простой тест. Ответьте на несколько вопросов и поймите, как именно вы мыслите.