Гениальный Волан-де-Морт не раскусил предательство Снейпа — как же так? Помог особый дар и щепотка хитрости

Вся история закончилась бы иначе, если бы Темный лорд заподозрил неладное.

Для одних он — хладнокровный убийца. Для других — один из самых глубоких и трагичных персонажей «Гарри Поттера». Северус Снейп был шпионом, двойным агентом, мастером обмана — и при этом сохранял верность любви всей своей жизни.

Но как же так вышло, что сам Волан-де-Морт — невероятно умный, проницательный и недоверчивый — не заподозрил, что Снейп играет против него? У него не было и шанса.

Снейп был не просто учителем зельеварения — он был мастером окклюменции, способным безупречно защищать свой разум от вторжений легилименции. Но дело не только в том, что он скрывал воспоминания — он показывал Волан-де-Морту именно ту правду, которую хотел показать. Без лишней настороженности, без признаков сопротивления. Такими умениями обладают только самые искусные волшебники.

Это, безусловно, помогло Снейпу сохранить свою тайну, но ключевую роль сыграли и его личные качества. Стратегическое мышление, сила духа и абсолютный контроль над собой позволяли ему поддерживать идеальную легенду.

Он не просто выглядел преданным — он доказывал это действиями: передавал информацию, участвовал в операциях Пожирателей смерти, сохранял маску холодного сторонника идеалов Волан-де-Морта.

Даже убийство Дамблдора — трагедия, которая могла разрушить все — стало в глазах Волан-де-Морта подтверждением полной лояльности. Именно поэтому он так долго не сомневался в Снейпе, что обернулось громким поражением для злого волшебника.

Что, если бы Темный лорд столкнулся с существом, которое не обманешь окклюменцией, не одурачишь чарами, и даже «Авада Кедавра» не сработает? Тем, чье зло не имеет человеческой логики. Клоун Пеннивайз — именно такой. И его история объясняет, почему он страшнее любого волшебника…