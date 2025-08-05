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Гениальный Волан-де-Морт не раскусил предательство Снейпа — как же так? Помог особый дар и щепотка хитрости

5 августа 2025 12:19
Гениальный Волан-де-Морт не раскусил предательство Снейпа — как же так? Помог особый дар и щепотка хитрости

Вся история закончилась бы иначе, если бы Темный лорд заподозрил неладное.

Для одних он — хладнокровный убийца. Для других — один из самых глубоких и трагичных персонажей «Гарри Поттера». Северус Снейп был шпионом, двойным агентом, мастером обмана — и при этом сохранял верность любви всей своей жизни.

Но как же так вышло, что сам Волан-де-Морт — невероятно умный, проницательный и недоверчивый — не заподозрил, что Снейп играет против него? У него не было и шанса.

Снейп был не просто учителем зельеварения — он был мастером окклюменции, способным безупречно защищать свой разум от вторжений легилименции. Но дело не только в том, что он скрывал воспоминания — он показывал Волан-де-Морту именно ту правду, которую хотел показать. Без лишней настороженности, без признаков сопротивления. Такими умениями обладают только самые искусные волшебники.

Гениальный Волан-де-Морт не раскусил предательство Снейпа — как же так? Помог особый дар и щепотка хитрости

Это, безусловно, помогло Снейпу сохранить свою тайну, но ключевую роль сыграли и его личные качества. Стратегическое мышление, сила духа и абсолютный контроль над собой позволяли ему поддерживать идеальную легенду.

Он не просто выглядел преданным — он доказывал это действиями: передавал информацию, участвовал в операциях Пожирателей смерти, сохранял маску холодного сторонника идеалов Волан-де-Морта.

Даже убийство Дамблдора — трагедия, которая могла разрушить все — стало в глазах Волан-де-Морта подтверждением полной лояльности. Именно поэтому он так долго не сомневался в Снейпе, что обернулось громким поражением для злого волшебника.

Что, если бы Темный лорд столкнулся с существом, которое не обманешь окклюменцией, не одурачишь чарами, и даже «Авада Кедавра» не сработает? Тем, чье зло не имеет человеческой логики. Клоун Пеннивайз — именно такой. И его история объясняет, почему он страшнее любого волшебника…

Фото: Legion-Media
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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