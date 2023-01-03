Гениально: как выглядит постер к самому известному эротическому фильму

В 1974 году на экраны во Франции вышел фильм «Эммануэль», который произвел настоящую революцию. Эротическую ленту крутили в кинотеатрах, и зрители скапливались в очереди за билетами. Исполнительница главной роли Сильвия Кристель стала абсолютной звездой. Через некоторое время прокат картины на широком экране все же запретили, но это только повысило к нему интерес.

Более того, киноафиши так и остались расклеенными по городам. При их создании было решено пойти на смелый шаг. Постеры содержали тонкий намек на женскую наготу, но никаких пошлых кадров на них не было. Многие из поклонников даже забирали афиши себе на память.

К тому же «Эммануэль» некоторое время демонстрировали и в американских кинотеатрах. Власти сочли, что раз во Франции лента очень популярна среди женщин, то для широкого зрителя ее содержание безобидно. Советским гражданам «повезло» меньше: они могли рассчитывать лишь на кассеты из видеопроката, которые передавались из рук в руки.