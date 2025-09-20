Гениально — лучше не скажешь: ироничная цитата Раневской о прошлом придется по душе миллионам

Меню
20 сентября 2025 18:07
Поймут все, кто хотя бы раз сожалел о свершенных поступках.

Фаина Раневская давно стала не только символом советского театра и кино, ее афоризмы теперь популярнее отдельных ролей. Ирония актрисы, прямота и умение формулировать простые истины всегда бьют в самую точку.

«Главное — живой жизнью жить, а не по закоулкам памяти шарить», — говорила Раневская. И в этой простой фразе — вся ее философия.

Почему эти слова стали вечными

Раневская никогда не любила иллюзий и не пряталась за воспоминаниями. Для нее прошлое было важным, но второстепенным: актриса не жила воспоминаниями, а каждое утро вставала и радовалась новому дню.

Она умела жестко поставить точку там, где многие предпочли бы бесконечно копаться в памяти, пытаясь понять, что они сделали не так.

Раневская словно напоминает: зацикленность на прошлом делает человека слепым к настоящему. Живя так можно спустя время осознать, что пока ты ворошил прошлое, упустил десятки возможностей в настоящем. И порочный круг повторится.

Универсальный рецепт от Раневской

Она учила не оглядываться назад слишком часто. Прошлое всегда с нами — но это лишь уроки, из которых нужно делать выводы. Если мы застреваем в нем, мы теряем возможность сыграть новые роли, написать новые главы и увидеть новые лица.

«Вторая половинка есть у мозга, .... и таблетки»: после какого случая Раневская перестала верить в любовь.

Фото: Кадр из фильма «Рядовой Александр Матросов» (1947)
Игорь Мустафин
