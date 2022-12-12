Гениальная шутка или глупейший ляп: этот момент из «Кавказской пленницы» много лет не дает покоя фанатам

Одной из ярких сцен фильма «Кавказская пленница» является эпизод, в котором Трусу, Балбесу и Бывалому делают прививки. Образы врачей примерили на себя Шурик с Эдиком. Есть там и забавный момент, в котором один из героев плюет на руки, чтобы вытащить шприц из Бывалого. Вот только внимательные пользователи заметили, что делает это лже-доктор прямо через маску на лице. Некоторые из пользователей Сети считают, что это не более, чем обычный киноляп — мол, даже на монтаже промах пропустили.

«Ну, подумаешь, и хуже бывают ляпы», «Опростоволосились таким глупейшим образом, но скучнее фильм точно не стал», — замечают критики.

А фанаты творчества Леонида Гайдая уверены, что в этой сцене режиссер замаскировал гениальную шутку над ситуацией. Поклонники припомнили внимательность и педантичность постановщика и предположили, что такой откровенный ляп он бы не пропустил.