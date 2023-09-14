Гениальная, но несчастная: участь советской Алисы Тепляковой вызывает ужас

Алиса Теплякова не первая, кто окончил школу гораздо раньше обычного. В СССР этим прославилась Ирина Полякова. Среднее общее образование она получила в возрасте 13 лет. Люди считали ее гением и полагали, что девочка рада оказаться в центре всеобщего внимания. Но как же сильно они заблуждались.

Взрослые удивлялись феноменальной памяти и внимательности ребенка. Про Ирину снимали сюжеты для телевидения, писали в газетах, но никто и подумать не мог, как несчастен герой публикаций. Пройдет время, и Полякова расскажет, что стала жертвой собственных родителей, страдающих «нарциссическим расширением».

Ей никогда не давали свободы выбора, как и права на ошибку, а также использовали для достижения своих амбиций. В жизни маленькой Ирины не было друзей и увлечений — была только учеба. Все это привело к клинической депрессии: до сих пор Полякова получает профессиональную помощь психологов.