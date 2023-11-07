Гениальная импровизация Новосельцева: этой сцены изначально не было в «Служебном романе»

Будучи натурами творческими, актеры на съемочной площадке нередко преподносят сюрпризы. Так было и с Андреем Мягковым во время съемок «Служебного романа».

Один из самых забавных эпизодов изначально не был прописан в сценарии ленты. Остается только гадать, что за муха укусила артиста, но его понесло не на шутку. Однако импровизация знаменитости оказалась на редкость удачной, даже гениальной.

Зрители хохотали до колик в животе, когда товарищ Новосельцев, защищаясь от праведного гнева Мымры, вдруг схватил секретаршу Верочку и использовал ее в качестве щита. Лия Ахеджакова не была готова к такой выходке, поэтому ее крик получился весьма правдоподобным.

Эльдар Рязанов хоть и не ожидал подобного накала страстей между героями, оказался доволен получившейся сценой. Отснятый материал постановщик оставил без изменений.