«Гениален до безумия»: в СССР хотели снять свою «Великолепную семерку» — а в итоге создали главного конкурента «Безумного Макса»

Это вроде бы и вестерн, а вроде бы и постапокалиптический боевик.

В начале 90-х кино существовало как могло, но иногда рождались вещи, которые никто не ожидал — вроде фильма «Дикий Восток». Он выглядел так, будто у кинематографа внезапно случился приступ безумной смелости: пустоши, мотоциклисты, лилипуты, цирковые трюки, песок, оружие… весь хаос эпохи собрали в один арт-объект.

И да, его называют «нашим ответом "Безумному Максу"». Фильм начали снимать в конце восьмидесятых, в СССР, когда все вокруг еще держалось на привычных болтах, а выпустили только в 1993-м, уже в новой стране, где законы менялись быстрее, чем погода.

Что там вообще происходит

Группа бывших цирковых карликов, которые называют себя Детьми Солнца, пытается выжить в пустыне, где их терроризирует банда мотоциклистов. Причем байкеры выглядят не как милые бородачи из рок-клубов, а как гоблины Толкина — жуткие, худые, в тяжелых ботинках, будто сбежали с обложек «журнала для неформалов» эпохи перестройки.

Появляется человек по имени Иван Тайга — молчаливый, жесткий, немного загадочный. Он умеет выживать там, где остальные давно бы опустили руки. Есть версия, что идею фильма подсказал Виктор Цой, и Тайга действительно выглядит как персонаж, который мог бы появиться в его песнях.

Нугманов вдохновлялся «Семью самураями» и «Великолепной семеркой», так что структура знакомая: маленькое сообщество, угрозы со всех сторон и группа защитников, которой предстоит держать удар. Все это снято без попыток подражать западным образцам. История растворена в реальности начала 90-х — суровой и странной.

Почему до сих пор вспоминают

В «Диком Востоке» нет попытки украсить действительность. Он снят ровно таким, каким был мир вокруг: немного грязным, немного странным, совершенно неустойчивым. Зрители вспоминают детали, которые сложно выкинуть из головы, например, детские бронемашины с костями внутри.

Фильм пару раз появлялся в эфире НТВ и и другиз кабельных каналов, а потом исчез. Его просто негде было посмотреть. Когда интернет стал частью жизни, люди начали вспоминать странный фильм из детства — с карликами, байкерами и Иваном Тайгой — и пытались его найти. И даже спустя годы отзывы к нему исключительно позитивные:

В общем еще раз скажу — фильм гениален до безумия. Его надо каждому нашему "режиссеру" крутить 24 часа в сутки. Может тогда наше кино действительно станет кином с большой буквы, а? — говорят в Сети.

