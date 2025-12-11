Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Гениален до безумия»: в СССР хотели снять свою «Великолепную семерку» — а в итоге создали главного конкурента «Безумного Макса»

«Гениален до безумия»: в СССР хотели снять свою «Великолепную семерку» — а в итоге создали главного конкурента «Безумного Макса»

11 декабря 2025 09:54
«Гениален до безумия»: в СССР хотели снять свою «Великолепную семерку» — а в итоге создали главного конкурента «Безумного Макса»

Это вроде бы и вестерн, а вроде бы и постапокалиптический боевик.

В начале 90-х кино существовало как могло, но иногда рождались вещи, которые никто не ожидал — вроде фильма «Дикий Восток». Он выглядел так, будто у кинематографа внезапно случился приступ безумной смелости: пустоши, мотоциклисты, лилипуты, цирковые трюки, песок, оружие… весь хаос эпохи собрали в один арт-объект.

И да, его называют «нашим ответом "Безумному Максу"». Фильм начали снимать в конце восьмидесятых, в СССР, когда все вокруг еще держалось на привычных болтах, а выпустили только в 1993-м, уже в новой стране, где законы менялись быстрее, чем погода.

Что там вообще происходит

«Гениален до безумия»: в СССР хотели снять свою «Великолепную семерку» — а в итоге создали главного конкурента «Безумного Макса»

Группа бывших цирковых карликов, которые называют себя Детьми Солнца, пытается выжить в пустыне, где их терроризирует банда мотоциклистов. Причем байкеры выглядят не как милые бородачи из рок-клубов, а как гоблины Толкина — жуткие, худые, в тяжелых ботинках, будто сбежали с обложек «журнала для неформалов» эпохи перестройки.

Появляется человек по имени Иван Тайга — молчаливый, жесткий, немного загадочный. Он умеет выживать там, где остальные давно бы опустили руки. Есть версия, что идею фильма подсказал Виктор Цой, и Тайга действительно выглядит как персонаж, который мог бы появиться в его песнях.

Нугманов вдохновлялся «Семью самураями» и «Великолепной семеркой», так что структура знакомая: маленькое сообщество, угрозы со всех сторон и группа защитников, которой предстоит держать удар. Все это снято без попыток подражать западным образцам. История растворена в реальности начала 90-х — суровой и странной.

Почему до сих пор вспоминают

«Гениален до безумия»: в СССР хотели снять свою «Великолепную семерку» — а в итоге создали главного конкурента «Безумного Макса»

В «Диком Востоке» нет попытки украсить действительность. Он снят ровно таким, каким был мир вокруг: немного грязным, немного странным, совершенно неустойчивым. Зрители вспоминают детали, которые сложно выкинуть из головы, например, детские бронемашины с костями внутри.

Фильм пару раз появлялся в эфире НТВ и и другиз кабельных каналов, а потом исчез. Его просто негде было посмотреть. Когда интернет стал частью жизни, люди начали вспоминать странный фильм из детства — с карликами, байкерами и Иваном Тайгой — и пытались его найти. И даже спустя годы отзывы к нему исключительно позитивные:

В общем еще раз скажу — фильм гениален до безумия. Его надо каждому нашему "режиссеру" крутить 24 часа в сутки. Может тогда наше кино действительно станет кином с большой буквы, а? — говорят в Сети.

Ранее мы писали: Снят 100 лет назад, а рейтинг до сих пор 7.9: легендарный фильм СССР возвращается в кинотеатры – с той же душой, но картинка круче

Фото: Кадры из фильмов «Великолепная семерка» (1960), «Безумный Макс» (1979), «Дикий Восток» (1993)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко Читать дальше 9 декабря 2025
«Максимус спал с другой»: Ридли Скотту пришлось вырезать из «Гладиатора» важнейшую сцену – и она бы заспойлерила вторую часть «Максимус спал с другой»: Ридли Скотту пришлось вырезать из «Гладиатора» важнейшую сцену – и она бы заспойлерила вторую часть Читать дальше 11 декабря 2025
Нолан выпускает первые 6 минут «Одиссеи», но не для всех: шанс увидеть пролог раньше премьеры минимален — и вот в чем загвоздка Нолан выпускает первые 6 минут «Одиссеи», но не для всех: шанс увидеть пролог раньше премьеры минимален — и вот в чем загвоздка Читать дальше 11 декабря 2025
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет «Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет Читать дальше 10 декабря 2025
От этого фильма из СССР сохранились лишь 20 минут: остальное цензоры велели уничтожить — что же заставило их остановить съемки? От этого фильма из СССР сохранились лишь 20 минут: остальное цензоры велели уничтожить — что же заставило их остановить съемки? Читать дальше 10 декабря 2025
«Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось «Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось Читать дальше 10 декабря 2025
«Не дает оторваться ни на секунду»: этот напряженный триллер заработал в 400 раз больше бюджета — сэкономили, отправив к актерам настоящих акул «Не дает оторваться ни на секунду»: этот напряженный триллер заработал в 400 раз больше бюджета — сэкономили, отправив к актерам настоящих акул Читать дальше 10 декабря 2025
«Пошлый кафешантан»: весь мир в 2025-м обсуждал «Материалистку», но в СССР такой же фильм сняли 70 лет назад – он круче по всем статьям «Пошлый кафешантан»: весь мир в 2025-м обсуждал «Материалистку», но в СССР такой же фильм сняли 70 лет назад – он круче по всем статьям Читать дальше 9 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше