Генетика сыграла злую шутку с ее лицом: как выглядит внучка гениального Чарли Чаплина

Легендарный Чарли Чаплин прославился как великолепный актер и режиссер, а еще как знатный ловелас. У него было 11 детей от нескольких женщин. Многие из них пошли по стопам Чаплина, а внуки подхватили эту традицию.

Так, популярной актрисой и танцовщицей стала Аурелия Тьерри. Она является внучкой Чаплина и Уны О’Нил, ставшей последней женой мэтра.

Аурелия появилась на свет в семье Виктории Чаплин и циркового артиста Жана-Батиста Тьерри. С детства Аурелия жила в атмосфере творчества, и, учитывая такую родословную, выбор ее будущей профессии был предопределен еще в детстве.

Сегодня Тьерри довольно известна у себя на родине во Франции. Она играет в сюрреалистическом театре, при этом остается внучкой Чаплина — представительницей его династии. Кстати, именитый дед передал Аурелии не только актерский талант и харизму, но и специфическую внешность. Ведь Тьерри нельзя назвать красавицей в традиционном смысле. Так генетика «пошутила», наделив внучку признанного комедианта весьма своеобразным лицом.