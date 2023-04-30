Генетика сыграла злую шутку: обомлеете, увидев единственного сына Романа Карцева

Харизматичный Роман Карцев был для многих любимым артистом. Его легендарный Швондер из «Собачьего сердца» до сих пор вызывает бурю зрительских эмоций. Роман Андреевич был женат на артистке балета Виктории Кассинской, которая родила от него двоих детей.

Сын Карцева Павел Кассинский стал актером. Он появлялся в сериалах «СашаТаня», «Восьмидесятые», «Жуки» и в других картинах. Павлу чаще всего доставались роли малоприятных второстепенных персонажей. Вероятно, все дело в его специфической внешности — гены родителей сыграли с ним злую шутку.

Кассинский не похож ни на обаятельного отца, ни на изящную мать. У него грубая брутальная внешность, поэтому неудивительно, что ему дают роли сомнительных героев.

У 46-летнего Павла давняя вражда с родной сестрой Еленой. Они поссорились много лет назад из-за пустяка, как говорит сам Кассинский. Елена не прощала брата, что очень расстраивало Романа Андреевича. На похоронах Карцева Павел подошел к сестре, чтобы извиниться, но она была непреклонна.