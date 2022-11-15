Генетика сыграла шутку с ее лицом: как выглядит Мануэла в 60 лет

Гресия Кольменарес — главная звезда мыльных опер Аргентины. На ее счету роли в таких популярных проектах, как «Мануэла» и «Девушка по имени Судьба». В нулевых актриса, которая была невероятно популярна в конце 80-х, пропала с экранов.

Свою карьеру она закончила в 38 лет: растянутые сериалы с большим количеством серий попросту перестали интересовать зрителя. Вместе с семьей Кольменарес отправилась в Майами, где живет до сих пор.

Звезда активно ведет социальные сети и охотно публикует новые фото и видео. Поклонники в свою очередь не устают удивляться тому, как в свои 60 лет выглядит Мануэла. Генетика будто сыграла шутку с ее лицом: на нем нет ни одной морщинки.\

Между тем знаменитость уверяет, что ни разу не ложилась под нож хирурга. Секретом своей красоты и вечной молодости она называет правильное питание и регулярные занятия спортом.