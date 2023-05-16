Генетика сыграла с Бородиной злую шутку: достаточно взглянуть на ее 50-летнюю сестру

Совсем недавно ведущая Ксения Бородина опубликовала уникальный семейный снимок. Она поделилась фото, на котором предстала с единокровными братом и сестрой.

40-летняя Бородина представила своих родственников публике. Ее брат Роман младше ведущей на 15 лет, а сестра Натела старше — на 10. Но в это невозможно поверить, ведь она выглядит максимум на 30.

У Нателы стройная фигура, миловидное лицо, стильная прическа. Рядом с ней Бородина выглядит как ее тетушка — Ксении куда меньше повезло с генетикой.

«В смысле? Девушке справа 50?», «Это реально так выглядеть?», «Этой девушке точно 50 лет?» — написали изумленные подписчики звезды.

Всего у отца ведущей было пятеро детей. Трое из них, среди которых оказалась и Ксения, хорошо общаются между собой. Одной сестры уже нет в живых, а другая проживает в Германии. Бородина стала общаться со своими родственниками по отцовской линии уже после смерти папы.

Родитель Ксении Ким Амоев скончался в 2018 году. В честь годовщины его ухода из жизни ведущая и выложила этот уникальный семейный снимок.