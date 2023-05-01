Генетика сбоев не дает: ужаснетесь, что ожидает сына принца Уильяма совсем скоро

Так заведено, что дети наследуют от родителей не только лучшие черты, но и их недостатки. Королевская кровь не исключение. Публика просто обожает наблюдать за тем, какими растут отпрыски принца Уильяма и Кейт Миддлтон. И вот что, по мнению многих, ждет принца Джорджа, старшего сына четы.

Дело в том, что принц Уильям начал довольно рано лысеть. Сегодня его отсвечивающая голова уже стала объектом шуток и мемов. Ходили слухи, что Кейт просила супруга сделать пересадку волос, но наследник престола был неумолим. Точно такая же проблема коснулась и его брата Гарри, чей затылок уже давно лишился волос.

Виновник этого процесса — король Карл III, бывший принц Чарльз. Британский монарх начал терять волосы уже в 20 лет. Кроме того, дедушка Уильяма по линии матери принцессы Дианы тоже был лысым.

Нет сомнений, что принца Джорджа коснется та же участь. Пока он остается очаровательным белокурым мальчиком с пышной шевелюрой, но долго она ему не прослужит. За это спасибо родственникам по отцовской линии.