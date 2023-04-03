Генетика сбоев не дает: сложно поверить, но маме Равшаны Курковой 61 год (фото)

Равшана Куркова не скрывает, что во многом обязана своим успехом любимой маме — Рано Кубаевой. Именно она, сама того не подозревая, поспособствовала тому, чтобы звезда экрана заинтересовалась актерской профессией.

Будучи маленькой, Куркова часто сопровождала маму на съемках — она была и остается востребованной актрисой. Кроме того, Кубаева попробовала свои силы в качестве режиссера, сценариста и продюсера, но публику она восхищает не только этим.

Глядя на снимки Рано Джалиловны, сложно поверить в то, что ей 61 год. Знаменитость великолепно выглядит: она по-прежнему может похвастаться стройной фигурой, а на ее лице практически нет морщин.

Тем временем поклонники Курковой отмечают, что генетика сбоев не дает. Нет никаких сомнений в том, что артистка унаследовала от матери не только талант, но и потрясающую красоту.