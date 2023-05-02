Генетика сбоев не дает: как выглядит дочь красотки-блондинки из группы ABBA (фото)

Группа ABBA завоевала сердца поклонников по всему миру. О легендарных шведах помнят до сих пор, а их музыку слушает и новое поколение. Не секрет, что участники группы состояли в романтических отношениях: Агнета и Бьорн, Анни-Фрид и Бенни. Однако обе пары распались. У Агнеты Фельтског и Бьорна Ульвеуса родились двое детей — дочь и сын. Звездные наследники тоже посвятили свою жизнь творчеству.

Дочь Линда занимается музыкой, пишет стихи и песни, а также снимается в кино. Долгие годы она выступала вместе с матерью как бэк-вокалистка. Сегодня наследница Агнеты и Бьорна живет в загородном доме. Поклонники квартета отмечают, что Линда — точная копия красавицы-матери: светлые волосы, высокие скулы, открытое лицо и очаровательная улыбка.

Гены Фельтског пересилили, ведь у девушки нет ничего общего с отцом.

Но это только радует, ведь у Бьорна довольно заурядная внешность.

Что касается сына Ульвеуса и Фельтског, то о нем мало что известно. Кристиан занимался музыкой, а затем «переключился» на компьютерную сферу. Его фотографий практически нет в Сети.