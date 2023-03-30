Генетика дала сбой: что не так с повзрослевшей сестрой американской певицы (фото)

Деми Ловато построила успешную сольную карьеру, но не только она прославила свою семью. У популярной исполнительницы есть младшая сестра — Мэдисон Де Ла Гарза, у которой появилась своя армия преданных поклонников.

Она стала знаменитой после того, как сыграла пышку Хуаниту Солис в сериале «Отчаянные домохозяйки». Тогда Мэдисон была еще ребенком, но сразу поняла, что с выбором профессии не ошиблась. Артистка не оставляет попыток покорить Голливуд и продолжает сниматься в кино.

Тем временем многие удивляются тому, что Ловато и Де Ла Гарза — сестры. Генетика явно дала сбой: если певица может похвастаться точеными формами, то ее родственница продолжает активно бороться с лишним весом. Мэдисон удалось похудеть, но все же стоит признать, что до идеальной фигуры ей еще далеко.

В любом случае знаменитость не опускает руки. По уверению актрисы, держать себя в форме ей помогают занятия воздушной гимнастикой.