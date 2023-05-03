Генетический сбой: от одного взгляда на дочь советского Чингачгука дух захватывает

Георгий Пицхелаури прославился после выхода вестерна «Зверобой». Актер сыграл Чингачгука, друга главного героя. Дочь Георгия Шалвовича продолжила его дело и тоже стала артисткой.

Лаура Пицхелаури дебютировала в кино с сериала «Ментовские войны». Также ее можно увидеть в картинах «Убойная сила», «Поцелуй бабочки», где актриса снялась с Сергеем Безруковым, в фильме «Гадкие лебеди» по повести братьев Стругацких. Но больше Пицхелаури сосредоточена на театре.

У 40-летней Лауры очень необычная внешность. Причиной тому стала смешанная кровь. Дело в том, что Георгий Шалвович наполовину является грузином, а наполовину — корейцем. Он не унаследовал от матери азиатские черты, а вот Лауре они чудесным образом передались. У дочери советского Чингачгука изящные черты, восточный разрез глаз и утонченный образ.

Подписчики актрисы не перестают восхищаться своей любимицей: