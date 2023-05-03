Генетический сбой: от одного взгляда на дочь советского Чингачгука дух захватывает
Смешение кровей пошло на пользу.
Георгий Пицхелаури прославился после выхода вестерна «Зверобой». Актер сыграл Чингачгука, друга главного героя. Дочь Георгия Шалвовича продолжила его дело и тоже стала артисткой.
Лаура Пицхелаури дебютировала в кино с сериала «Ментовские войны». Также ее можно увидеть в картинах «Убойная сила», «Поцелуй бабочки», где актриса снялась с Сергеем Безруковым, в фильме «Гадкие лебеди» по повести братьев Стругацких. Но больше Пицхелаури сосредоточена на театре.
У 40-летней Лауры очень необычная внешность. Причиной тому стала смешанная кровь. Дело в том, что Георгий Шалвович наполовину является грузином, а наполовину — корейцем. Он не унаследовал от матери азиатские черты, а вот Лауре они чудесным образом передались. У дочери советского Чингачгука изящные черты, восточный разрез глаз и утонченный образ.
Подписчики актрисы не перестают восхищаться своей любимицей:
«Лаура — чувственная, тонкая и удивительно пластичная артистка», «Одна из самых вдохновляющих актрис на Земле».