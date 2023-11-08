Генетический сбой: что не так с двойняшками самой красивой актрисы в мире (фото)

Джулия Робертс прославилась как одна из самых ярких и талантливых актрис Голливуда. За годы карьеры она становилась обладательницей множества профессиональных наград, а зрители никогда не скупились на комплименты в ее адрес. При этом свою семью знаменитость старательно прячет от глаз публики.

Так, Робертс и ее супруг Дэниел Модер трижды становились родителям. В 2004 году на свет появились двойняшки Хэзел и Финнеас, а спустя три года — сын Генри. Своих наследников знаменитости стараются воспитывать в строгости и никогда не берут на светские мероприятия. Поэтому каждый их редкий снимок по-настоящему шокирует поклонников.

Дело в том, что Хэзел и Финнеас совершенно не похожи на свою мать. Дочь знаменитостей может похвастаться светлыми волосами, а сын — рыжими, что является единственной общей чертой Финнеаса и его матери. При этом и между собой двойняшки не имеют ничего общего, поэтому узнать в них родственников практически невозможно.

Сама Робертс и ее супруг никогда не комментируют недоумение поклонников. Артистка лишь в шутку отмечает, что они с мужем так и не смогли определить, на кого именно похожи их наследники.