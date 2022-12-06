Генетическая лотерея выиграна: дочь Кэтрин Зета-Джонс стала красивее матери (фото)

Кэтрин Зета-Джонс вот уже более 20 лет замужем за Майклом Дугласом. Звезда экрана подарила актеру двоих детей: сына Дилана Майкла и дочь Кэрис.

Особенное внимание поклонники актрисы уделяют ее наследнице. На то нашлась веская причина, ведь дочь звездной пары явно выиграла генетическую лотерею и стала даже красивее своей матери. Многие уверены, что Кэрис Зета-Дуглас пойдет по стопам знаменитых родителей и сможет добиться невероятного успеха в актерской профессии: ее потрясающие внешние данные этому только способствуют.

Звездная наследница действительно увлекается творчеством, правда, пока отдает наибольшее предпочтение не актерству, а танцам. Ее дебют в этой сфере уже состоялся в рамках гала-вечера NYC Dance Alliance Foundation, где она блестяще выступила вместе с собственной танцевальной группой. Впрочем, 19-летняя дочь артистов не отрицает того, что в скором времени может появиться и на съемочной площадке.