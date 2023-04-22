Генетическая лотерея проиграна: при виде сына Джонни Деппа станет не по себе (фото)

Поклонники Джонни Деппа и Ванессы Паради ожидали, что в союзе двух красивых актеров на свет появятся такие же привлекательные и талантливые дети. Лили-Роуз Депп оправдала все надежды фанатов и теперь тоже снимается в фильмах. Кроме того, она участвует в рекламных кампаниях и является лицом модного дома Chanel.

Но младший брат девушки ведет абсолютно другой образ жизни. Джек не планирует становиться частью индустрии кино и не любит публичность. Он не дает интервью, а большинство снимков с его участием, которые можно найти в Сети, сделаны папарацци. На этих фотографиях можно заметить, что юноша проиграл своей сестре в генетической лотерее.

Во внешности Джека трудно усмотреть черты его знаменитого отца. У молодого человека нет ярко выраженных скул и прямого острого носа. У него, в отличие от родителей, пухлые щечки и достаточно крупное телосложение. А о родстве с Деппом говорят лишь темные густые волосы и большие карие глаза.