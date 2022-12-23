Генетическая лотерея проиграна: о беде Максима Аверина узнали 20 лет назад

Статный красавец и любимец женщин — все это о нем, о Максиме Аверине. Вот только с годами внешность актера становится все хуже, и как минимум одним явным недостатком он уже обзавелся.

Как менялся облик знаменитости, легко отследить, глядя на его работы в кино. Первый раз Аверин засветился на экране в картине «Любовь зла», после чего его прозвали российским Джимом Керри. Затем был «Марш Турецкого. Ошейники для волков» и «Дальнобойщики». Именно в этом сериале, премьера которого состоялась в 2001 году, впервые стала очевидна проблема звезды.

В кадре отчетливо видно, что на голове Аверина уже тогда появились залысины. Судя по всему, проигравший генетическую лотерею артист не стал обращаться за помощью к специалистам, чтобы справиться с облысением. В результате он полностью лишился своей некогда густой шевелюры.