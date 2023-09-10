Генетическая аномалия: «особенный» сын Константина Хабенского вырос не таким, как все

Константин Хабенский принял участие в благотворительном футбольном матче на Патриарших прудах. Вместе с художественным руководителем МХТ в команде выступал и его сын Иван. Парню в этом месяце исполняется 16, но выглядит он старше своих лет — перерос даже знаменитого отца.

После смерти матери Анастасии Федосеевой мальчика воспитывала уже ее мать Инна Глебовна. Хабенский снял для сына и тещи апартаменты в Испании, где Ваня обучался в престижной школе. Благодаря этому он освоил четыре иностранных языка.

Два года назад парень вместе с бабушкой вернулся в Москву. Сын артиста продолжил обучение в столичной школе. Очевидно, что южное солнце и теплый испанский климат пошли мальчику на пользу. Он уже выше отца на целых 15 сантиметров, а обувь носит 46-го размера. По сравнению с худощавым Константином Иван оказался настоящим богатырем, а ведь у него есть еще целых пять лет, чтобы прибавить в росте.