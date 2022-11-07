«Генералы песчаных карьеров»: истинный смысл хита раскрыли спустя полвека

Американский боевик «Генералы песчаных карьеров» покорил советских зрителей своей зрелищностью, а саундтрек «Марш рыбаков» стал одним из самых любимых. Хит неоднократно перепевали на русском языке, и он до сих пор обожаем многими.

Однако мало кто знает, что оригинальная песня была написана на португальском языке еще в 1965 году. А фильм «Генералы песчаных карьеров» вышел только спустя шесть лет. Автором всемирно известного хита стал бразилец Доривал Каимми. Он первым и исполнил композицию. Бард писал музыку в стиле самба и посвятил множество песен рыбакам, в том числе и песню из «Генералов песчаных карьеров». Текст, знакомый нам, вообще не похож на оригинальный вариант.

Лирический герой обращается к любимой со словами, что собирается уйти в море, и, если даст Бог, привезет хороший улов. Тогда и он, и его спутники поблагодарят Всевышнего за это. В советское время хит перепевали разные ВИА. В 90-е рок-группа «Несчастный случай» вдохнула в композицию новую жизнь, исполнив ее в «Старых песнях о главном». А в нулевые герои фильма «Бригада» спели «Генералы песчаных карьеров» на свадьбе у Саши Белого.