Гэндальф в стороне, Арагорн на коне: МакКеллен «слил» сюжет нового «Властелина колец» – не фильм, а сплошной фан-сервис

Пока Питер Джексон и компания готовят «Властелина колец: Охоту за Голлумом», фанаты гадают: что это будет – мрачный эпик в духе первых фильмов или аттракцион с узнаваемыми лицами для галочки? Судя по свежим откровениям сэра Иэна МакКеллена, ответ ближе ко второму.

86-летний актер, который следующим летом снова наденет серую мантию, в интервью The Times случайно (или нет) приоткрыл завесу. По его словам, сценарий нового фильма «рассчитан на поклонников “Властелина колец”».

И тут же расшифровал: это приключенческая история, где Арагорн пытается найти Голлума, а Гэндальф руководит операцией как бы стороны.

Перевод с дипломатического на русский: пока герои Первой эпохи где-то там спасают мир, зрителям покажут то, что они и так любят.

Арагорн верхом, Гэндальф с посохом, Голлум, который шарахается по скалам. Все это уже было, но теперь будет крупным планом, с незримой приставкой «фан-сервис».

Вопрос даже не в том, хорошо это или плохо. Вопрос в том, кто будет играть Арагорна. Вигго Мортенсен пока не подтвердил участие, хотя сценаристка Филиппа Бойенс намекала, что дверь открыта.

Если 66-летний Мортенсен снова наденет поножи – это будет чистая магия ностальгии. Если нет – придется искать другого актера, и тут уже начнутся сравнения, которые очевидно будут не в пользу новичка.

Впрочем, не забываем, что МакКеллену уже 86, и каждое его появление в роли Гэндальфа может стать последним. Ради этого простить можно многое, даже если вся «Охота» окажется просто двухчасовой солянкой из всего, что уже было в трилогии.