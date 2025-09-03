Меню
Киноафиша Статьи Гэндальф провел там не один год: Мордор из «Властелина» есть в реальности — это ненавистная Толкину часть Британии

3 сентября 2025 15:42
Хотя многие после выхода книги считали, что речь про СССР.

Толкин всю жизнь отмахивался от попыток притянуть «Властелина колец» к холодной войне. Он открыто говорил, что Мордор не имеет отношения к СССР и Саурон — не генералиссимус. Средиземье, по его словам, — это наша Земля в далёком прошлом, а не зашифрованная метафора XX века.

Но в Сети гуляет старая университетская байка, которая в какой-то степени подсвечивает реальный «британский след» в создании Мордора.

Шутка про Кембридж

Согласно легенде, на одной из лекций в Оксфорде Толкина спросили:

«Профессор, правда ли, что Мордор — это СССР?»

На что он сердито ответил:

«Какой СССР? Конечно, Кембридж».

В этой истории есть логика: Кембридж расположен восточнее Оксфорда, а тёмная земля Саурона находится на востоке Средиземья. Но никаких доказательств того, что Толкин действительно произносил эти слова, нет.

Это скорее университетская подколка и отражение старинного соперничества между двумя главными вузами Британии. К слову, в Кембридже учился сэр Иэн Маккелен, выигравший одну из стипендий. Так что следуя логике, именно в Мордоре Гэндальф провел не один год до того, как стать знаменитым.

«Чёрные земли» на карте Англии

При этом в Британии существует ещё одна версия, куда более правдоподобная. Исследователи языка Толкина обращают внимание, что слово Mordor по-староанглийски можно трактовать как «чёрная земля».

Совпадение или нет, но именно так в реальной Англии называют угольные промышленные районы Мидлендса, которые Толкин прекрасно знал. Он вырос в Бирмингеме, а детские воспоминания о дымных трубах, копоти и выжженной промышленностью земле могли напрямую повлиять на образ страны Саурона.

Подтверждает теорию и тот факт, что Мордор и поздний Изенград стали отображать промышленные города. По аналогии орков можно считать рудокопами, а сам Профессор себя причислял к хоббитам, любящим природу и спокойную сельскую жизнь.

Вердикт

Мордор — это не СССР, а скорее кусочек индустриальной Британии, перенесённый в эпическую вселенную. А шутка про Кембридж живёт своей жизнью и отлично иллюстрирует британское чувство юмора.

«Высмеивает глупость и уродство»: критик назвал топ-3 новинки сентября, которые стоит посмотреть в кино — в № 2 звезда «Мастера и Маргариты».

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца» (2001), «Властелин колец: Возвращение короля» (2003), «Властелин колец: Две крепости» (2002), сериала «Властелин колец. Кольца власти»
Игорь Мустафин
