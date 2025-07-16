Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Гэндальф намекал еще в начале: Голлум ненароком спас Сэма от самой кошмарной участи во «Властелине колец» — и мало кто это заметил

Гэндальф намекал еще в начале: Голлум ненароком спас Сэма от самой кошмарной участи во «Властелине колец» — и мало кто это заметил

16 июля 2025 14:15
Гэндальф намекал еще в начале: Голлум ненароком спас Сэма от самой кошмарной участи во «Властелине колец» — и мало кто это заметил

Смеагол, пусть и не по своей воле, оказался не только злодеем, но и практически героем.

«Властелин колец» — история о дружбе, храбрости и, конечно, о судьбе, переплетённой с Кольцом. Все мы помним мучительный финал на вершине Ородруина, где Фродо, дойдя до края пропасти, вдруг решает оставить Кольцо Всевластья себе. В этот момент на сцену выходит Голлум, и именно он, в своей дикой жадности, случайно совершает поступок, который спасает не только судьбу Средиземья, но и Сэма, преданного товарища Фродо.

Весьма неожиданно, правда?

Если оглянуться назад, Сэм Гэмджи — верный друг и помощник Фродо — прошёл вместе с ним через адские испытания. Именно он нес Фродо на плечах, когда силы уже покинули того. Но в самый последний момент, когда Фродо, под властью Кольца, не смог отказаться от него, всё могло пойти по самому страшному сценарию: если бы Сэму пришлось отбирать Кольцо силой у своего лучшего друга, то для него это была бы катастрофа не только физическая, но и душевная.

Представьте — драться с Фродо, которого он любит сильнее жизни, чтобы спасти Средиземье… Вряд ли кто-то мог бы выдержать такое испытание без разрушения самого себя.

Гэндальф намекал еще в начале: Голлум ненароком спас Сэма от самой кошмарной участи во «Властелине колец» — и мало кто это заметил

Когда Голлум стал героем в последний момент

И вот тут Голлум — последний носитель безумия Кольца — неожиданно вмешивается. Когда Фродо объявляет, что Кольцо теперь его, Голлум набрасывается на хоббита и, вместе с желанным трофеем, падает в огонь горы.

Именно этот импульсивный акт жадности стал единственным решением, способным уничтожить Кольцо — потому что, как показала история Исилдура и потом Фродо, никто не мог добровольно бросить Кольцо в лаву. Оно обладало силой воли, которую не смогли преодолеть даже самые стойкие.

Гэндальф, мудрейший из волшебников, задолго до этой финальной битвы предполагал, что судьба Голлума тесно связана с судьбой Кольца. Когда он советовал Фродо быть благодарным, что Бильбо пощадил Смеагола, он не просто говорил о милосердии, но намекал на грандиозный замысел судьбы. Голлум должен был сыграть свою роль — роль того, кто пожертвует собой, пусть и случайно, ради спасения мира.

Гэндальф намекал еще в начале: Голлум ненароком спас Сэма от самой кошмарной участи во «Властелине колец» — и мало кто это заметил

Что могло бы случиться без Голлума

Теперь представим, что этого не произошло. Если бы Голлум не появился в самый критический момент, а Фродо остался с Кольцом, то кто-то из близких должен был вмешаться. Сэм, безусловно, был бы тем, кто не отступит. Но битва с Фродо — человеком, с которым связаны годы дружбы и испытаний — была бы настоящей катастрофой для души Сэма.

Возможно, он смог бы победить, но навсегда потерял бы ту светлую часть себя, что делала его героем, а не просто воином. Такая моральная травма навсегда изменила бы его характер.

Именно поэтому можно сказать — Голлум спас Сэма от кошмара, который был бы не только физической, но и глубочайшей эмоциональной трагедией. Голлум стал тем «неожиданным героем», чей вклад в спасение Средиземья оказался критически важным, пусть и в последнюю минуту и совсем не по плану.

Гэндальф намекал еще в начале: Голлум ненароком спас Сэма от самой кошмарной участи во «Властелине колец» — и мало кто это заметил

Спаситель — это судьба

Так что в следующий раз, когда будете пересматривать «Властелин колец», не забывайте: судьбы персонажей в этой истории — не просто цепочка событий, а сложный клубок взаимосвязей. Иногда именно самый неожиданный персонаж, даже такой неоднозначный и противоречивый, как Голлум, становится спасителем не только мира, но и самого светлого героя — Сэма.

Ранее мы писали: «Не хуже “Властелина колец”»: хитовую «Этерну» на Западе оценили совсем не так, как в России — иностранцы поняли фэнтези по-своему

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Властелин колец: Возвращение короля» (2003)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Сыгравший Гимли актер на старте съемок сделал 3 «пророчества» о будущем «Властелина колец»: спустя 20 лет наконец исполнилось последнее из них Сыгравший Гимли актер на старте съемок сделал 3 «пророчества» о будущем «Властелина колец»: спустя 20 лет наконец исполнилось последнее из них Читать дальше 21 июля 2025
Не ходячие мертвецы, а вполне одушевленные безумцы: почему инфицированные в «28 лет спустя» остаются живы спустя годы Не ходячие мертвецы, а вполне одушевленные безумцы: почему инфицированные в «28 лет спустя» остаются живы спустя годы Читать дальше 21 июля 2025
«Человек из стали» хуже почти во всем? Сравнили старого и нового Супермена «лоб в лоб» — насчитали минимум 7 важных различий «Человек из стали» хуже почти во всем? Сравнили старого и нового Супермена «лоб в лоб» — насчитали минимум 7 важных различий Читать дальше 21 июля 2025
«Гигантская война»: «Сверхъестественное» должно было стать похожим на «Властелина колец» — режиссер передумал лишь по одной причине «Гигантская война»: «Сверхъестественное» должно было стать похожим на «Властелина колец» — режиссер передумал лишь по одной причине Читать дальше 20 июля 2025
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Читать дальше 23 июля 2025
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Читать дальше 23 июля 2025
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком Читать дальше 23 июля 2025
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Читать дальше 23 июля 2025
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда «Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда Читать дальше 23 июля 2025
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций Читать дальше 23 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше