Гэндальф намекал еще в начале: Голлум ненароком спас Сэма от самой кошмарной участи во «Властелине колец» — и мало кто это заметил

Смеагол, пусть и не по своей воле, оказался не только злодеем, но и практически героем.

«Властелин колец» — история о дружбе, храбрости и, конечно, о судьбе, переплетённой с Кольцом. Все мы помним мучительный финал на вершине Ородруина, где Фродо, дойдя до края пропасти, вдруг решает оставить Кольцо Всевластья себе. В этот момент на сцену выходит Голлум, и именно он, в своей дикой жадности, случайно совершает поступок, который спасает не только судьбу Средиземья, но и Сэма, преданного товарища Фродо.

Весьма неожиданно, правда?

Если оглянуться назад, Сэм Гэмджи — верный друг и помощник Фродо — прошёл вместе с ним через адские испытания. Именно он нес Фродо на плечах, когда силы уже покинули того. Но в самый последний момент, когда Фродо, под властью Кольца, не смог отказаться от него, всё могло пойти по самому страшному сценарию: если бы Сэму пришлось отбирать Кольцо силой у своего лучшего друга, то для него это была бы катастрофа не только физическая, но и душевная.

Представьте — драться с Фродо, которого он любит сильнее жизни, чтобы спасти Средиземье… Вряд ли кто-то мог бы выдержать такое испытание без разрушения самого себя.

Когда Голлум стал героем в последний момент

И вот тут Голлум — последний носитель безумия Кольца — неожиданно вмешивается. Когда Фродо объявляет, что Кольцо теперь его, Голлум набрасывается на хоббита и, вместе с желанным трофеем, падает в огонь горы.

Именно этот импульсивный акт жадности стал единственным решением, способным уничтожить Кольцо — потому что, как показала история Исилдура и потом Фродо, никто не мог добровольно бросить Кольцо в лаву. Оно обладало силой воли, которую не смогли преодолеть даже самые стойкие.

Гэндальф, мудрейший из волшебников, задолго до этой финальной битвы предполагал, что судьба Голлума тесно связана с судьбой Кольца. Когда он советовал Фродо быть благодарным, что Бильбо пощадил Смеагола, он не просто говорил о милосердии, но намекал на грандиозный замысел судьбы. Голлум должен был сыграть свою роль — роль того, кто пожертвует собой, пусть и случайно, ради спасения мира.

Что могло бы случиться без Голлума

Теперь представим, что этого не произошло. Если бы Голлум не появился в самый критический момент, а Фродо остался с Кольцом, то кто-то из близких должен был вмешаться. Сэм, безусловно, был бы тем, кто не отступит. Но битва с Фродо — человеком, с которым связаны годы дружбы и испытаний — была бы настоящей катастрофой для души Сэма.

Возможно, он смог бы победить, но навсегда потерял бы ту светлую часть себя, что делала его героем, а не просто воином. Такая моральная травма навсегда изменила бы его характер.

Именно поэтому можно сказать — Голлум спас Сэма от кошмара, который был бы не только физической, но и глубочайшей эмоциональной трагедией. Голлум стал тем «неожиданным героем», чей вклад в спасение Средиземья оказался критически важным, пусть и в последнюю минуту и совсем не по плану.

Спаситель — это судьба

Так что в следующий раз, когда будете пересматривать «Властелин колец», не забывайте: судьбы персонажей в этой истории — не просто цепочка событий, а сложный клубок взаимосвязей. Иногда именно самый неожиданный персонаж, даже такой неоднозначный и противоречивый, как Голлум, становится спасителем не только мира, но и самого светлого героя — Сэма.

Ранее мы писали: «Не хуже “Властелина колец”»: хитовую «Этерну» на Западе оценили совсем не так, как в России — иностранцы поняли фэнтези по-своему