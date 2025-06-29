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Гэндальф эпично рубит Балрога мечом: в Сети всплыла вырезанная сцена из «Властелина колец» (видео)

29 июня 2025 12:19
Гэндальф Серый

Создатель годами скрывал черновой вариант от поклонников саги.

Ральф Бакши вновь напомнил о своей классической экранизации «Властелина Колец» (1978), опубликовав ранее вырезанный фрагмент схватки Гэндальфа и Балрога. Этот короткий, но впечатляющий эпизод, появившийся в его соцсетях, и хоть он и длится всего 16 секунд, но уже вызвал бурную реакцию среди фанатов культовой саги.

Почему сцена с Гэндальфом и Балрогом не вошла в мультфильм

Похоже, что сцена была удалена еще до окончательной озвучки: в опубликованном видео нет ни музыки, ни диалогов. Сам Бакши не пояснил, почему этот момент оказался за бортом. Однако зная непростую судьбу проекта — финансовые трудности, технические ограничения и вмешательство продюсеров, — можно предположить, что студия просто не смогла позволить себе доработку этого эпизода.

Как мог выглядеть бой Гэндальфа и Балрога?

В оригинальном мультфильме битва между магом и демоном была показана минималистично — ограничившись яркими вспышками и темными силуэтами. Возможно, вырезанная сцена должна была сделать схватку более динамичной и зрелищной, но потребовала бы дополнительного времени на анимацию и пост-продакшн. Хотя даже в черновом варианте серый маг эпично рубит демона мечом.

Гэндальф и хоббит

Экспериментальная экранизация «Властелина Колец» хоть и не получила продолжения, но оставила заметный след в истории кино. Бакши использовал ротоскопию, придавая персонажам реалистичность, а многие художественные решения позже вдохновили Питера Джексона при создании его культовой трилогии.

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Фото: Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца» (2001), мультфильма «Властелин колец»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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