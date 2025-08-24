Гэндальф, Арагорн, Леголас… и какой-то мужик: ляп во «Властелине колец» насмешил даже Джексона — но пришлось объясняться

«Властелин колец» — это не просто кинотрилогия, а эталон того, как надо экранизировать классику. Питер Джексон и его команда проделали титаническую работу: от костюмов и декораций до диалогов, максимально близких к духу Толкина.

С тех пор многие режиссеры ломают голову, как превзойти этот масштаб, но чаще всего сравнение оказывается не в их пользу. Тем смешнее, что в безупречной на первый взгляд трилогии нашелся ляп, который заметили внимательные зрители.

Постпродакшн подвел

В «Двух крепостях» есть эпизод сразу после битвы при Хельмовой Пади. Камера показывает накаленный эмоциями момент: Арагорн, Гэндальф, Теоден, Леголас... и какой-то мужик верхом на лошадях смотрят в сторону Мордора.

Оказалось, что подменили Эомера (Карл Урбан). Рядом с героями внезапно появляется обычный роханский воин, отдаленно напоминающий Эомера.

Фанаты не сразу, но вычислили: это не новый персонаж, а дублер Урбана. По каким-то причинам сам актер не смог приехать на съемку, и костюм пришлось надеть на его копию.

Проблема лишь в том, что при постпродакшене художники банально забыли «прикрутить» к дублеру лицо настоящего Эомера.

Сам Джексон, отвечая на вопросы фанатов, лишь посмеялся, но все-таки объяснился.

Я думаю, что на каком-то этапе мы собирались приделать ему голову Урбана, но так и забыли это сделать, — говорил он.

Так что в одной из самых масштабных битв трилогии присутствует невольный комический момент. И теперь миллионы зрителей при пересмотре второй части ждут эту сцену не меньше, чем появления Назгулов верхом на крылатых чудовищах.

