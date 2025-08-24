Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Гэндальф, Арагорн, Леголас… и какой-то мужик: ляп во «Властелине колец» насмешил даже Джексона — но пришлось объясняться

Гэндальф, Арагорн, Леголас… и какой-то мужик: ляп во «Властелине колец» насмешил даже Джексона — но пришлось объясняться

24 августа 2025 09:25
Гэндальф, Арагорн, Леголас… и какой-то мужик: ляп во «Властелине колец» насмешил даже Джексона — но пришлось объясняться

Зрители не поняли, что произошло.

«Властелин колец» — это не просто кинотрилогия, а эталон того, как надо экранизировать классику. Питер Джексон и его команда проделали титаническую работу: от костюмов и декораций до диалогов, максимально близких к духу Толкина.

С тех пор многие режиссеры ломают голову, как превзойти этот масштаб, но чаще всего сравнение оказывается не в их пользу. Тем смешнее, что в безупречной на первый взгляд трилогии нашелся ляп, который заметили внимательные зрители.

Постпродакшн подвел

В «Двух крепостях» есть эпизод сразу после битвы при Хельмовой Пади. Камера показывает накаленный эмоциями момент: Арагорн, Гэндальф, Теоден, Леголас... и какой-то мужик верхом на лошадях смотрят в сторону Мордора.

Оказалось, что подменили Эомера (Карл Урбан). Рядом с героями внезапно появляется обычный роханский воин, отдаленно напоминающий Эомера.

Гэндальф, Арагорн, Леголас… и какой-то мужик: ляп во «Властелине колец» насмешил даже Джексона — но пришлось объясняться

Фанаты не сразу, но вычислили: это не новый персонаж, а дублер Урбана. По каким-то причинам сам актер не смог приехать на съемку, и костюм пришлось надеть на его копию.

Проблема лишь в том, что при постпродакшене художники банально забыли «прикрутить» к дублеру лицо настоящего Эомера.

Сам Джексон, отвечая на вопросы фанатов, лишь посмеялся, но все-таки объяснился.

Я думаю, что на каком-то этапе мы собирались приделать ему голову Урбана, но так и забыли это сделать, — говорил он.

Так что в одной из самых масштабных битв трилогии присутствует невольный комический момент. И теперь миллионы зрителей при пересмотре второй части ждут эту сцену не меньше, чем появления Назгулов верхом на крылатых чудовищах.

Ранее мы писали: Ошиблись на 300+ лет: этот ляп в «Великолепном веке» пропустили почти все зрители — внимание на стол Сулеймана (фото)

Фото: Кадры из фильма «Властелин колец: Две крепости» (2002 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Хвостатая гостья из будущего: в одном из лучших фильмов Кубрика спустя полвека заметили уморительный ляп — и это ад перфекциониста Хвостатая гостья из будущего: в одном из лучших фильмов Кубрика спустя полвека заметили уморительный ляп — и это ад перфекциониста Читать дальше 24 августа 2025
«Вы думаете, я настолько глуп»: Лекс Лютор поставил на место всех, кто закатывал глаза из-за ляпа в «Супермене» «Вы думаете, я настолько глуп»: Лекс Лютор поставил на место всех, кто закатывал глаза из-за ляпа в «Супермене» Читать дальше 23 августа 2025
Тим Бертон никогда не устанет пересматривать эти два фильма — фанаты хоррор-режиссера такому выбору удивятся Тим Бертон никогда не устанет пересматривать эти два фильма — фанаты хоррор-режиссера такому выбору удивятся Читать дальше 25 августа 2025
Очки Нео и Морфеуса — это не просто мода: объясняем, зачем они нужны в «Матрице» Очки Нео и Морфеуса — это не просто мода: объясняем, зачем они нужны в «Матрице» Читать дальше 25 августа 2025
Дороже «Мстителей» и «Пиратов», но всего 7 из 10: самый затратный фильм в истории оказался пустышкой Дороже «Мстителей» и «Пиратов», но всего 7 из 10: самый затратный фильм в истории оказался пустышкой Читать дальше 25 августа 2025
Только один писатель смог переплюнуть Стивена Кинга в описании ужасов — с этим согласен и сам Кинг Только один писатель смог переплюнуть Стивена Кинга в описании ужасов — с этим согласен и сам Кинг Читать дальше 25 августа 2025
Дэвид Линч рыдал над этими двумя фильмами — для работы над одним из них режиссер «заколлабился» с Disney Дэвид Линч рыдал над этими двумя фильмами — для работы над одним из них режиссер «заколлабился» с Disney Читать дальше 25 августа 2025
«Эта история вас сломает»: новую экранизацию Кинга критики в один голос зовут лучшим фильмом года — и в нем нет монстров и мистики «Эта история вас сломает»: новую экранизацию Кинга критики в один голос зовут лучшим фильмом года — и в нем нет монстров и мистики Читать дальше 25 августа 2025
«Думал, он меня пристрелит»: легендарная сцена с бургером в «Криминальное чтиво» попала случайно — из-за дерзкой выходки Л. Джексона «Думал, он меня пристрелит»: легендарная сцена с бургером в «Криминальное чтиво» попала случайно — из-за дерзкой выходки Л. Джексона Читать дальше 25 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше