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Гена зарос и собирает бутылки, Даша больше не рыжая: первые кадры воссоединения Букиных

6 сентября 2023 06:00
Гена зарос и собирает бутылки, Даша больше не рыжая: первые кадры воссоединения Букиных

Сериальная парочка произвела фурор в соцсетях.

Сериал «Счастливы вместе» стал настоящим хитом нулевых. Миллионы зрителей следили за приключениями простой екатеринбургской семьи Букиных и за их соседями. Поклонники проекта все еще надеются на продолжение. Подогревают интерес и актеры.

Наталья Бочкарева, исполнившая роль Даши, поделилась в соцсетях роликом с участием ее коллеги по съемкам Виктора Логинова, сыгравшего Гену. Парочка встретилась во время празднования дня рождения телеканала «ТНТ» и решила поделиться с поклонниками забавным видео.

На кадрах видно, как сильно изменились артисты. Бочкарева давно отказалась от фирменной рыжей шевелюры, а Логинов возмужал и отрастил бороду.

«Букины просто так не приходят. Они пожрать приходят», — в шутку сказала актриса.

После этого ее сериальный муж молча убрал в карман пиджака бутылку с водой.

Фото: Кадры из телесериала «Счастливы вместе» (2006–2013)
Алла Новикова
Алла Новикова
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