Гена пытается поднимать миллионы, ушастого везут в дурдом: в «Чебурашке» не раскрыли весь сюжет сказок Успенского

Тот случай, когда лучше не следовать литературному источнику.

Казалось бы, Чебурашка — это наш советский Лабубу, милаш с большими ушками. Апельсиновая коробка, добрый Гена, солнечный зоопарк, песенка «Пусть бегут неуклюже» — символы знакомые даже японцам.

Миллионы зрителей от мала до велика идут в кино, чтобы согреться воспоминаниями — «Чебурашка» становится самым кассовым фильмом в истории России. Но мало кто знает, что если копнуть чуть глубже — то у истории есть двойное и мрачное дно.

Чебурашка сошел с ума

В 90-х Эдуард Успенский неожиданно ушёл в критику новой реальности. И сделал это через своих старых героев. Только теперь они не строили домики для одиноких животных — они воевали с налоговой, занимались теневым бизнесом и сходили с ума.

Знакомьтесь: «Бизнес крокодила Гены» и, конечно, «Похищение Чебурашки» — книги, которые вряд ли когда-либо получат экранизацию, даже в 10-части «Чебурашки».

В «Похищении» события начинаются с того, что герой живёт в телефонной будке, работает живой игрушкой в детском саду, жалуется мэру Москвы на несправедливость — и получает квартиру. Но именно в ней он начинает сходить с ума.

Множество подаренных телевизоров доводят зверька до галлюцинаций: он видит гоблинов, белых колонизаторов в холодильнике и начинает кричать на стены. Гена сдаёт его в психушку. Там — новые друзья, попытка побега, операция по его освобождению, финальное судебное разбирательство и адвокаты с фамилиями Волков и Зайцев.

Гена поднял бизнес

В «Бизнесе крокодила Гены» всё не лучше. Автор вводит валюту «простоквашики», рисует «биржевых добряков» и буквально делает Гену бизнесменом.

«И помните твердо: В сегодняшнем мире Бесплатно даются Лишь вздохи в квартире», — наставляет Успенский самых маленьких.

Гена пытается вложиться в акции, но его кидают на деньги, заработанные в зоопарке. По итогу провал и возвращение в суровую реальность. Все как у людей.

Фильм про милого Чебурашку, который спасает семьи и детей, можно пускать в кино каждый Новый год. А книги про то, как он лежит в психушке и прячет лицо от телевизоров, — только в архив под грифом «запрещенная сказка».

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