Гена Букин теперь в роли майора: этому детективу с Логиновым не зря ставят 7.2 – «отличается от "мыльных» проектов»

14 февраля 2026 08:56
Есть и детективная линия, и немного мистики.

Сегодня свой 51-й день рождения празднует актер Виктор Логинов. Большинству он знаком по роли Гены Букина в ситкоме «Счастливы вместе», поэтому зрителин ередко удивляются, узнав, что на счету этого комедийного артиста есть и серьезное драматическое амплуа.

Мы сейчас про детектив «Чернов» от НТВ, который получил 7.2 балла на Кинопоиске. Сюжет строится вокруг майора полиции Чернова. Из-за нападения бандитов, его жена впадает в кому.

Чернов понимает, что это месть кого-то из преступников, которых он посадил. Он поднимает архивы и выясняет страшную вещь: вместо большинства осужденных срок отбывают подставные люди, пока настоящие преступники на свободе.

Руководство отказывается возбуждать дело, а самого Чернова отстраняют и переводят в тихий городок Московской области.

Получилась такая динамичная драма на 12 серий с хорошей игрой Логинова. Он убедителен, без привычных комедийных интонаций – такой уставший мужчина, заваленный работой и проблемами.

А вот за что хвалят проект зрители:

«Сериал действительно интересный и отличается от однотипных "мыльных" проектов, где перехватывают всевозможные эпизоды из ранее снятых картин, из-за чего возникает чувство дежавю. Сюжет захватывающий»,

«Хороший сериал. Логинов понравился, не похож на других, а это для меня положительный момент»,

«Фильм нравится. Интересный, динамичный, захватил сразу, с первых минут. никто и ничто не раздражает. Виктор Логинов-Чернов меня вполне устраивает. И состояние его мне очень понятно...».

Так что если любите детективы и триллеры, а заодно не против открыть для себя Логинова с новой стороны, стоит дать шанс проекту.

Фото: Кадры из сериалов «Счастливы вместе», «Чернов»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
