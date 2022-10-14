Ген миллионера: лишь у 2 знаков Зодиака есть финансовая жилка

“Не в деньгах счастье”, - гласит известное высказывание. Однако многие люди считают, что невозможно наслаждаться жизнью в полной мере, когда в кармане нет ни гроша. Сколотить солидное состояние - заветная мечта львиной доли населения Земли, однако добиться успеха в бизнесе и зарабатывать круглые суммы дано далеко не каждому. Астрологи считают, что финансовая жилка есть лишь у двух знаков зодиака. Их дар зарабатывать деньги настолько велик, что, какой бы бизнес они не начали, дело пойдет как по маслу.

Козерог

Пожалуй, главное преимущество Козерога заключается в том, что изначально этот знак не ставит перед собой цели иметь огромное состояние. Вернее, приступая к какой-либо работе, уроженец знака не ждет многого, в том числе материального вознаграждения. Козерог бесконечно удивляется, когда выясняет, что не только плодотворно потрудился, но и заработал круглую сумму.

Можно сказать, что деньги для этого знака - не самоцель, а приятный бонус.

У представителей земного знака, как правило, есть сразу несколько источников дохода. “На всякий пожарный” Козерог предпочитает иметь не только постоянную работу в офисе, но и подработку, которая, к слову, приносит солидные барыши. При этом уроженцу знака удается сохранить свои ресурсы в гармонии, не выгореть эмоционально и физически. Астрологи говорят, что Козерог не только не устает от работы - она приносит ему ни с чем не сравнимое удовлетворение.

Скорпион

Амбиции - вот что приводит Скорпиона на вершину карьерного Олимпа, а самое главное, помогает зарабатывать космические суммы, о которых всем остальным знакам приходится только мечтать. Правда, в первую очередь Скорпион думает именно о карьерном росте, а большие деньги для него - скорее, приятный бонус, чем основная цель существования.

В итоге уроженцы этого знака, сами не заметив как, становятся счастливыми обладателями солидного состояния.

Надо сказать, что в случае со Скорпионом деньги попадают в правильные руки. Представители водного знака умеют правильно распоряжаться своими финансами. Они не тратят их налево и направо, чтобы продемонстрировать окружающим свой статус, а расходуют разумно, с расчетом на многолетнюю выгоду. Кроме того, Скорпионы довольно часто вкладывают средства в различные предприятия, акции, недвижимость, что приносит им дополнительный доход и уверенность в завтрашнем дне.