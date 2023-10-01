Ген красоты: дочь самой сексуальной женщины в мире затмевает всех (фото)

Детям звезд приходится расти под пристальным вниманием общественности. Некоторые наследники не только не уступают своим родителям по таланту и красоте, но даже превосходят их. Это доказывает дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя.

Самая сексуальная женщина в мире стала матерью в довольно позднем возрасте. Старшую дочь Деву актриса родила, когда ей было уже 40 лет. Спустя шесть лет семья пополнилась еще одной девочкой Леони.

Сейчас Дева Кассель уже популярна не меньше, чем мать. С 14 лет она начала строить свою модельную карьеру и стала лицом именитых брендов. За прошедшие годы девушка расцвела: в прессе даже начали всерьез обсуждать ген красоты, который передала Беллуччи своей наследнице.

На недавнем модном показе 19-летняя Дева всех заставила ахнуть. Привлекательная брюнетка появилась перед публикой в дерзком образе, надев топ без бретелей, длинную черную юбку и пушистый кардиган. Ярким акцентом макияжа стали красные губы девушки. Судя по всему, облик дочери очень понравился самой Монике Беллуччи, ведь она опубликовала ее снимки в своих соцсетях.