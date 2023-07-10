Гелю из «Бэби-тура» без грима не узнать: настоящая красавица

Если бы за самое большое упорство и трудолюбие в актерской карьере присуждали награду, ее следовали бы отдать Анне Котовой-Дерябиной. Актриса с необычной внешностью прошла огромный путь, от многочисленных эпизодов к ролям первого плана.

Анна начала сниматься в кино еще в 2007 году, сыграв в одной из серий популярного проекта «Счастливы вместе» подружку Светы Букиной. Ее путь к успеху был непростым. Далее следовали десятки эпизодических ролей, затем — роли второго плана и, наконец, успех.

Сегодня вся страна знает Анну как Гелю из сериала «Бэби-тур».

На счету актрисы более сотни проектов, в том числе «Полицейский с Рублевки», «Мылодрама» и «Лед-2». Анна отлично справляется и с драматическими ролями, и с комедийными. Но лучшее ее качество — это уверенность в себе. Десятки мелких ролей не помешали ей верить в свои силы и добиваться большего.

На экране девушка часто воплощает образ «дурнушки», но в реальной жизни она очень привлекательная женщина. Хотя ее внешность не вполне отвечает стандартам красоты, актриса восполняет это шармом и обаянием.