«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки

Не видать нам трилогии об охотнике за головами.

Первый трейлер «Мандалорца и Грогу» выкатили как большое возвращение «Звёздных войн» на большой экран. Проблема в том, что «возвращение» получилось скомканным.

Лента, заявленная как полнометражный фильм, визуально и структурно выглядит как аккуратно склеенные эпизоды сериала. Чуть больше бюджета, пара новых лиц в касте, но не тот масштаб, которого ждёшь от франшизы, где в наследстве лежат «Новая надежда» или «Империя наносит ответный удар».

Плюсы «Мандалорца и Грогу»

Да, Дин Джарин и его вечный спутник Грогу снова на месте. Да, милота Бэйби Йоды работает всё так же безотказно — мемы, игрушки и миллионы «мемов» гарантированны. На это делают основную ставку, но сыграет ли она?

У Фавро в трейлере есть всё то же самое: крохотный Грогу с помощью силы ворует еду, Джарин палит по дроидам, а на заднем плане мелькают новички — Сигурни Уивер в роли полковника и Джереми Аллен Уайт как Ротта Хатт. Но картинка не обманывает: это сериал, который зачем-то вытащили в кино.

Минусы «Мандалорца и Грогу»

Lucasfilm официально называет «Мандалорца и Грогу» «первым фильмом в саге с 2019-го». Но реальность такова: мы видим не кино-событие, а аккуратно упакованный сезон Disney+. И это ключевая проблема.

Зрители хотят возвращения той самой эпичности, за которую «Звёздные войны» любили десятилетиями, — а им подсовывают безопасный, почти стерильный проект, сделанный ради продажи мерча и удержания фанбазы.

«Где "Звездные войны"?», «Фильм будет отстойным, еще и провалится в прокате», — пишут в Telegram.

Надежды студии на целую трилогию, которую снимут при кассовом успехе ленты, вряд ли оправдаются. С таким форматом и таким подходом трилогия попросту не вытянет — слишком камерная получается история, раз даже в трейлере нам не показывают чего-то нового.

На фоне слухов о «Звёздном истребителе» Шона Леви с Райаном Гослингом — проекте, который реально может принести новое дыхание, — «Мандалорец и Грогу» выглядит как промежуточный продукт: приятно, мило, но совершенно не эпично.

Премьера назначена на 22 мая 2026 года. Но прогноз очевиден: это не будет новым «Изгой-Один», не будет фильмом, который раскачается до кассового хита. Это «два-три эпизода сериала», вытащенные на большой экран, чтобы фанаты не скучали, пока в Lucasfilm пытаются придумать, как на самом деле оживить «Звёздные войны».

