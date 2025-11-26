Где-то на пляжах Греции заметили гигантского циклопа… постойте, это просто Нолан снимает фильм — режиссер снова превзошел самого себя

Каждый новый фильм Кристофера Нолана вызывает ажиотаж задолго до премьеры, но «Одиссея» выглядит как проект, в котором режиссер решил превзойти самого себя. Эпическая экранизация поэмы Гомера с Мэттом Деймоном в роли Одиссея выйдет в июле 2026 года.

Чем же современного зрителя можно удивить? Читаем и кажется: вот очередной дорогой фэнтезийный блокбастер. Тем временем за кадром вся съемочная группа проходит испытания, чтобы создать настоящий шедевр.

Долой спецэффекты

Съемки проходили по всему миру — от Греции и Марокко до Исландии и Западной Сахары. Нолан заставлял актеров выходить в открытое море, блуждать по пустыне и работать в самых невыносимых условиях.

Но самое громкое открытие связано не с локациями, а с тем, что режиссер снова отказался полагаться на компьютерную графику. В «Оппенгеймере» он реконструировал ядерный взрыв без CGI. В «Одиссее» — пошел еще дальше.

По данным источников, для сцен в пещере Нестора и на пляже Войдокилья была создана шестиметровая аниматронная фигура циклопа. По сути, это гигантская механическая кукла весом в несколько тонн, которой управляет команда специалистов.

Такой подход позволяет актерам взаимодействовать с мифологическим существом вживую, а не смотреть на зеленый экран. Классический нолановский принцип: «сначала реальность, потом эффект».

Над аниматроникой работал Адам Райт — один из ведущих мастеров практических эффектов, участвовавший в создании персонажей для «Франкенвини», «Трупа невесты» и «Фантастического мистера Фокса». Его участие только подогрело слухи, что циклопом дело не ограничится.

В кулуарах обсуждают, что в фильме могут появиться и другие физические модели мифических существ — от Сциллы до сирен. При бюджете в 250 миллионов долларов «Одиссея» стала самым затратным проектом в карьере Нолана. Ожидание этого фильма с каждой новостью становится все мучительнее и мучительнее.

