Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Где-то на пляжах Греции заметили гигантского циклопа… постойте, это просто Нолан снимает фильм — режиссер снова превзошел самого себя

Где-то на пляжах Греции заметили гигантского циклопа… постойте, это просто Нолан снимает фильм — режиссер снова превзошел самого себя

26 ноября 2025 20:32
Где-то на пляжах Греции заметили гигантского циклопа… постойте, это просто Нолан снимает фильм — режиссер снова превзошел самого себя

Он явно считает, что компьютерная графика для слабаков.

Каждый новый фильм Кристофера Нолана вызывает ажиотаж задолго до премьеры, но «Одиссея» выглядит как проект, в котором режиссер решил превзойти самого себя. Эпическая экранизация поэмы Гомера с Мэттом Деймоном в роли Одиссея выйдет в июле 2026 года.

Чем же современного зрителя можно удивить? Читаем и кажется: вот очередной дорогой фэнтезийный блокбастер. Тем временем за кадром вся съемочная группа проходит испытания, чтобы создать настоящий шедевр.

Долой спецэффекты

Съемки проходили по всему миру — от Греции и Марокко до Исландии и Западной Сахары. Нолан заставлял актеров выходить в открытое море, блуждать по пустыне и работать в самых невыносимых условиях.

Но самое громкое открытие связано не с локациями, а с тем, что режиссер снова отказался полагаться на компьютерную графику. В «Оппенгеймере» он реконструировал ядерный взрыв без CGI. В «Одиссее» — пошел еще дальше.

Где-то на пляжах Греции заметили гигантского циклопа… постойте, это просто Нолан снимает фильм — режиссер снова превзошел самого себя

По данным источников, для сцен в пещере Нестора и на пляже Войдокилья была создана шестиметровая аниматронная фигура циклопа. По сути, это гигантская механическая кукла весом в несколько тонн, которой управляет команда специалистов.

Такой подход позволяет актерам взаимодействовать с мифологическим существом вживую, а не смотреть на зеленый экран. Классический нолановский принцип: «сначала реальность, потом эффект».

Над аниматроникой работал Адам Райт — один из ведущих мастеров практических эффектов, участвовавший в создании персонажей для «Франкенвини», «Трупа невесты» и «Фантастического мистера Фокса». Его участие только подогрело слухи, что циклопом дело не ограничится.

Где-то на пляжах Греции заметили гигантского циклопа… постойте, это просто Нолан снимает фильм — режиссер снова превзошел самого себя

В кулуарах обсуждают, что в фильме могут появиться и другие физические модели мифических существ — от Сциллы до сирен. При бюджете в 250 миллионов долларов «Одиссея» стала самым затратным проектом в карьере Нолана. Ожидание этого фильма с каждой новостью становится все мучительнее и мучительнее.

Ранее мы писали: Оставили с шрамом на лбу, а должны были устранить: Тарантино спас мерзавца Ланду из «Бесславных ублюдков» в самый последний момент

Фото: Legion-Media, Кадры из фильма «Одиссея» (2026)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«Не дает оторваться ни на секунду»: этот напряженный триллер заработал в 400 раз больше бюджета — сэкономили, отправив к актерам настоящих акул «Не дает оторваться ни на секунду»: этот напряженный триллер заработал в 400 раз больше бюджета — сэкономили, отправив к актерам настоящих акул Читать дальше 10 декабря 2025
Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко Читать дальше 9 декабря 2025
Что общего у «Омерзительной восьмерки» и «Слова пацана»? Тарантино пришлось менять финал своего шедевра в последний момент Что общего у «Омерзительной восьмерки» и «Слова пацана»? Тарантино пришлось менять финал своего шедевра в последний момент Читать дальше 8 декабря 2025
Отменённый шедевр Миядзаки наверняка стал бы лучшим фильмом 80-х: почему Ghibli его «похоронила» и при чём здесь Сталин? Отменённый шедевр Миядзаки наверняка стал бы лучшим фильмом 80-х: почему Ghibli его «похоронила» и при чём здесь Сталин? Читать дальше 8 декабря 2025
Убил Базза, кошмарил Бо: Вуди в «Истории игрушек» хотели сделать жестоким злодеем – почему Disney передумал в последний момент? Убил Базза, кошмарил Бо: Вуди в «Истории игрушек» хотели сделать жестоким злодеем – почему Disney передумал в последний момент? Читать дальше 7 декабря 2025
Переврали и оскорбили: китайцы на дух не переносили диснеевскую «Мулан» — но лишь до тех пор, пока не вышел ремейк Переврали и оскорбили: китайцы на дух не переносили диснеевскую «Мулан» — но лишь до тех пор, пока не вышел ремейк Читать дальше 7 декабря 2025
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия «100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия Читать дальше 10 декабря 2025
«Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет «Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет Читать дальше 10 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше