«Где-то между "Барби" и "Лего"»: авторы приоткрыли завесу тайны — фильм по The Sims преподнесет массу сюрпризов

17 сентября 2025 16:40
Расскажет то, о чем спорили фанаты.

The Sims — игра, у которой нет финала и нет правил. Уже больше двадцати лет игроки строят дома, создают «симов», топят их в бассейне без лестницы и задаются вопросом: куда пропала Белла Гот? Теперь все эти шутки, тайны и фанатские легенды переедут на большой экран.

Американский художественный фильм по мотивам The Sims поставит Кейт Херрон — режиссер некоторых эпизодов «Сексуального просвещения», «Локи» и «Одни из нас». Одну из ролей исполнит Марго Робби, и это уже ставит проект в один ряд с громкими хитами.

Без пасхалок не обойдется

Сюжет пока держат в секрете. Но точно известно: в фильме будут культовые персонажи франшизы и масса фанатских отсылок. Главная из них — разгадка тайны исчезновения Беллы Гот, которая десятилетиями будоражит умы игроков.

Среди других обещанных деталей — маскот Ледяной кролик и та самая история с бассейном, ставшей мемом во всем мире.

Создатели не скрывают: вдохновляются недавними хитами «Барби» и «Лего. Фильм». Формула проста: взять привычный фанатам мир, наполнить его самоиронией и дать истории развернуться так, чтобы было интересно даже тем, кто никогда не запускал игру.

Я продюсирую его вместе с Марго Робби — наверное, где-то между "Лего" и "Барби" как раз и будет фильм "Симс", — поделился продюсер Рой Ли.

The Sims — это давно уже больше, чем просто игра: серия разошлась по миру тиражом свыше 200 миллионов копий и стала культурным феноменом. И если «Барби» смогла превратиться в кинохит, то «симы» имеют все шансы повторить этот путь.

Пока сценарий в работе, по слухам, команда «очень довольна» процессом. Вопрос лишь в одном: как именно они перенесут игру без правил в фильм с сюжетом? Ответ мы узнаем, когда состоится премьера. Даты пока не называют.

Ранее мы писали: Земекис и Гейл зареклись снимать продолжение «Назад в будущее» еще в 90-х: и все же фанаты получили 4-ю часть, о которой мало кто знает

Фото: Legion-Media, Кадры из игры The Sims
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
