Где-то ее уже видели: самая красивая участница «Последнего героя» вызывала бесконечные пересуды

Первый сезон «Последнего героя» произвел фурор среди зрителей. Особенно им полюбилась Инна Гомес, которая покорила всех своей красотой и приятным характером. Ее появление на реалити-шоу вызвало много пересудов, ведь лицо участницы казалось знакомым.

Это было неспроста. Гомес действительно не впервые появилась на экране. Инна начинала свою карьеру в кино. Она дебютировала в школьной картине «Опасные пустяки», где также снялась «гостья из будущего» Наталья Гусева. Забыть Гомес, эту яркую девочку-брюнетку в красном галстуке, просто невозможно. Второе появление Инны на экране состоялось через год, когда она приняла участие в легендарной «Гостье из будущего» с той же Гусевой. Вот потому-то лицо Инны на «Последнем герое» и показалось знакомым.

Во взрослом возрасте актриса снялась в картинах «Отчаянные», «Маросейка, 12», «Каменская» и в других. Также она построила успешную карьеру модели.

Сегодня 53-летняя Гомес занимается живописью, озвучиванием аудиокниг и благотворительностью. Инна замужем за бизнесменом, имя которого держит в секрете. Также у нее есть две дочери.