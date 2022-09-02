Где сядешь, там и слезешь: этими знаками зодиака нельзя манипулировать

Знаки, которые не поддаются ни на какие уловки.

Одни люди легко клюют на уловки манипуляторов и послушно танцуют под их дудочку. Другие же обладают настолько сильной волей, что их невозможно подчинить. Астрологи считают, что немаловажную роль здесь играет дата рождения человека - некоторые знаки зодиака от природы имеют иммунитет против манипуляций. Рассказываем, о ком же идет речь.

Овен

Представителей огненного знака обуздать невозможно - настолько непокорным и бунтарским характером они отличаются. Овны в первую очередь прислушиваются к собственным желаниям и потребностям, а вот навязать им чужие практически невозможно.

Заставить уроженца этого знака сделать что-то против воли нельзя, а если он согласится, это значит, что дело сулит ему какую-то личную выгоду и в дураках окажется уже сам манипулятор.

Поэтому мошенники обходят Овнов стороной, чувствуя, что им с ними не справиться.

Водолей

Люди, рожденные под знаком Водолея, не считаются с принятыми в обществе правилами - у них свой собственный взгляд на мир, которому они не собираются изменять.

Уговоры и увещевания на представителей этого воздушного знака не действуют - напротив, услышав из уст собеседника что-то вроде “никто так не делает”, Водолей назло станет гнуть свою линию.

Поэтому у манипуляторов нет никаких шансов подчинить себе волю этого знака - все их старания пропадут понапрасну, а Водолею, как говорится, хоть бы хны.

Скорпион

“Свободу Скорпионам!” - будут вопить представители этого знака, когда кто-то рискнет их хоть в чем-нибудь ограничить. Будут вопить так старательно и громко, что манипулятор скоро сам раскается и будет готов на любые условия, лишь бы Скорпион угомонился.

В любом споре уроженцы этого водного знака будут стоять на своем до конца, и собеседник, какими бы убедительными ни были его аргументы, будет вынужден сдаться под таким яростным напором.

Манипуляторы Скорпиону не страшны - скорее уж, он сам кого угодно заставить плясать под свою дудку.

Козерог

Козероги искренне считают себя гуру абсолютно во всех сферах жизни. У них на все имеется свое мнение, и неважно, о чем идет речь - о воспитании детей, употреблении в речи феминитивов или жизни на Марсе. Представитель земного знака будет твердо стоять на своей точке зрения, переломить его убеждения не способны никакие аргументы.