Где снимали сцены с пустыней для фильма «Кин-дза-дза!»: Плюк пришлось собирать по частям – все они были в СССР

3 декабря 2025 18:07
В одной из локаций внезапно нашлось много реквизита.

Культовая антиутопия «Кин-дза-дза!» Георгия Данелии завораживает и своим абсурдным сюжетом, и уникальной локацией. Зрители часто задаются вопросом: где же снимали этот странный мир планеты Плюк?

Ответ кроется в гениальном сочетании реальных земных пейзажей, которые благодаря режиссёрскому взгляду превратились в инопланетные декорации.

Основным местом действия стала пустыня Каракумы в Туркмении. Её безжизненные, выжженные солнцем просторы идеально воплотили пустынный апокалипсис Плюка.

Рядом с городом Небит-Даг съёмочная группа обнаружила настоящую сокровищницу – свалку старых деталей возле военного аэродрома. Эти ржавые железяки, подобранные лично Данелией, и стали прообразами знаменитых «пепелацев» и прочего фантастического реквизита.

Однако Москва тоже сыграла свою роль. Например, сцена случайной встречи героев снята на Калининском проспекте (ныне Новый Арбат), а для эпизода в тоннеле использовали строящуюся станцию метро «Полянка».

Знаменитый танец под «Strangers in the Ку» сняли под вращающейся сценой Театра Советской армии, а павильоны «Мосфильма» превратились и в столицу Плюка, и в его «планетарий».

Даже Ярославль попал в кадр – там снимали эпизод сна Гедевана. Заброшенный завод в Черёмушках стал местом встречи с контрабандистами, а обычная московская квартира одного из членов съёмочной группы – декорацией для сцен с Машковым.

Фото: Кадр из фильма «Кин-дза-дза!» (1986)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
