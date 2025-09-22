Где снимали фильм «Любовь и голуби»: как находили «ту самую» деревню и южные локации

Лирическая комедия Владимира Меньшова — не только история о семье и искушениях, но и путешествие по разным уголкам СССР. По сюжету герои живут в сибирской деревне, однако натурные съёмки раскинулись от Карелии до Грузии и Ставрополья. В этих местах до сих пор можно пройтись по кадрам любимого кино: от голубятни на берегу реки Кумсы до легендарного батумского кафе с фантастическими формами. А кое-где уже готовят туристические маршруты, чтобы вы могли повторить путь Василия Кузякина шаг за шагом.

Медвежьегорск: карельский дом вместо сибирской избы

Долго подбирая «идеальную» деревню для «Любовь и голуби», Владимир Меньшов в итоге остановился на Медвежьегорске. На окраине города, у реки Кумсы, нашли дом № 12 по улице Нижней — туда и перенесли экранную жизнь семьи Кузякиных. Во дворе оперативно построили голубятню и летнюю кухню, настелили деревянный помост — словно в настоящем сибирском подворье. После окончания съёмок декорации оставили хозяевам, и до 2011 года голубятня стояла в первозданном виде, пока пожар не разрушил постройки. Новый владелец восстановил двор и аккуратно стилизовал его «как в кино». Туристов здесь уже не удивишь — местные доброжелательно разрешают заглянуть в легендарный кадр, а в городе планируют круговой маршрут с воссозданием деталей, вроде танцплощадки и фрагмента клуба.

Батуми и окрестности: море, «Осьминог», дельфины и тропики

Все «южные» эпизоды снимали в Батуми. За пределы города группа выбиралась лишь пару раз — ради эффектного падения Василия Кузякина в море и поисков киногеничного зала механотерапии. Сцену с нырком снимали на пирсе в Кобулети, в 20 км от Батуми. По замыслу герой падает в воду в костюме, а выплывает в плавках — переодеваться пришлось под водой, с помощью водолазов. Галстук неожиданно заел, Александр Михайлов начал захлёбываться, и реквизит пришлось разрезать. Был ноябрь, вода — около 14 градусов, но по кадру не скажешь: герои оживлённо беседуют, будто на летнем курорте.

Фантастическое здание на заднем плане их прогулки — батумское кафе, известное под двумя названиями: Fantasia и «Осьминог». В советские годы его любили за смелую архитектуру и мозаики, позже место пришло в запустение, а в 2018 году получило вторую жизнь — фасады отреставрировали, территорию благоустроили. В Батуми же снимали эпизоды в дельфинарии — первом демонстрационном в республике, благодаря которому дельфин стал неофициальным символом города. Сегодня комплекс выглядит иначе, но продолжает работать.

Ещё одна «тропическая» точка — Ботанический сад неподалёку от Батуми. Там Василий и Раиса Захаровна, отстав от экскурсии, бродят по «джунглям» и обсуждают медиумов, которые «каждый день за правительство думают». С тех пор дорожки заасфальтировали, пространство зонировали, у растений появились таблички, но атмосферу сада легко узнать.

Ессентуки, Черемхово и закулисье: механотерапия, прототипы и киноматематика

Необычные тренажёры, на которых Василий и Раиса Захаровна занимаются в санатории, обнаружились в Цандеровском институте механотерапии в Ессентуках. Там верили, что занятия на таких аппаратах приносят особую пользу — их, по легендам, ценили Фёдор Шаляпин, Константин Станиславский и другие знаменитости. А разговоры о гуманоидах и телекинезе наш герой подслушивает именно здесь.

У экранной истории были и реальные корни: прототипы главных персонажей жили в городе Черемхово Иркутской области — на родине сценариста Владимира Гуркина. В 2011 году там, на перекрёстке улиц Ленина и Ф. Патаки, установили памятник, в котором легко узнать Василия Кузякина и Надежду Кузякину в их финальном примирении.

Закулисные детали тоже заслуживают отдельного фильма. По сценарию баба Шура — старуха-пенсионерка, однако актриса Наталья Тенякова была на десять лет моложе Нины Дорошиной, сыгравшей Надежду Кузякину, — это намеренное решение для большей «театрализации». Сергею Юрскому придали асимметричный грим, чтобы усилить комичность дяди Мити. Моментальное «цветение» дерева сняли с помощью фокусника: в ветвях спрятали трости, и по сигналу верёвки дёрнули одновременно — дубль получился с первого раза. А камео Владимира Меньшова с объявлением «Картина такая-то…» имеет хитрую деталь: под кепкой виден «чуб», который при внимательном рассматривании оказывается париком Людмилы Гурченко, надетым задом наперёд — её «натуральный цвет» вносит свою нотку озорства.