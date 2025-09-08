Где снимали фильм «Берегись автомобиля»? По сюжету место не уточняется, но эти локации сразу сами себя выдали (фото)

Культовая комедия Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» хорошо знакома не одному поколению россиян. И хотя в самом начале утверждается, что эта история произошла неизвестно где, для зрителей все более чем очевидно.

Конечно же, съемки проходили в Москве. Да и сам главный герой, Юрий Деточкин, упоминал, что возвращается после «дела» в Москву.

Так что предлагаем пройтись по следам Деточкина и посмотреть где снимали ключевые сцены этого фильма.

Одной из центральных локаций стала Варварка (тогда — улица Разина). Именно здесь, на фоне храма Георгия Победоносца на Псковской горке несчастный влюбленный Деточкин тщетно пытается поймать троллейбус своей невесты Любы.

А та, хлопнув дверьми, уезжает вниз по улице в сторону площади Ногина (ныне — Варварские Ворота), которая тогда еще пестрела «зебрами» наземных переходов.

Немало действий происходит на Смоленской набережной, у дома 2а, где проживает Дима Семицветов. Именно его «Волгу» с таким упорством пытается угнать благородный мститель.

На заднем плане в этих сценах можно увидеть знаменитый Смоленский метромост, по которому тогда еще открыто ходили поезда, и сталинские высотки, практически не изменившиеся с тех пор.

Еще одна узнаваемая точка — комиссионный магазин, где работает Семицветов. Его снимали в самом центре, на пересечении Большой Лубянки и Рождественского бульвара.

В кадре мелькает и угол храма Успения Пресвятой Богородицы в Печатниках, что добавляет сценам слежки за Деточкиным особый московский колорит.

Захватывающая погоня разворачивается на Садовом кольце, в районе Цветного бульвара и площади Маяковского (ныне Триумфальная). Именно здесь Люба, увидев Деточкина за рулем украденной «Волги», пускается в авантюрное преследование на троллейбусе, которое заканчивается в Большом Каретном переулке.

А кульминационная сцена, где звучит легендарное «Здравствуй, Люба, я вернулся», была снята на Крымской эстакаде с видом на Провиантские склады. Эта импровизированная, пронзительная концовка навсегда стала одним из самых трогательных моментов в истории советского кино.

