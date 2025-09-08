Меню
Где снимали фильм «Берегись автомобиля»? По сюжету место не уточняется, но эти локации сразу сами себя выдали (фото)

8 сентября 2025 20:32
Внимательные зрители поняли с первых кадров.

Культовая комедия Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» хорошо знакома не одному поколению россиян. И хотя в самом начале утверждается, что эта история произошла неизвестно где, для зрителей все более чем очевидно.

Конечно же, съемки проходили в Москве. Да и сам главный герой, Юрий Деточкин, упоминал, что возвращается после «дела» в Москву.

Так что предлагаем пройтись по следам Деточкина и посмотреть где снимали ключевые сцены этого фильма.

Одной из центральных локаций стала Варварка (тогда — улица Разина). Именно здесь, на фоне храма Георгия Победоносца на Псковской горке несчастный влюбленный Деточкин тщетно пытается поймать троллейбус своей невесты Любы.

Где снимали фильм «Берегись автомобиля»? По сюжету место не уточняется, но эти локации сразу сами себя выдали (фото)

А та, хлопнув дверьми, уезжает вниз по улице в сторону площади Ногина (ныне — Варварские Ворота), которая тогда еще пестрела «зебрами» наземных переходов.

Где снимали фильм «Берегись автомобиля»? По сюжету место не уточняется, но эти локации сразу сами себя выдали (фото)

Немало действий происходит на Смоленской набережной, у дома 2а, где проживает Дима Семицветов. Именно его «Волгу» с таким упорством пытается угнать благородный мститель.

На заднем плане в этих сценах можно увидеть знаменитый Смоленский метромост, по которому тогда еще открыто ходили поезда, и сталинские высотки, практически не изменившиеся с тех пор.

Где снимали фильм «Берегись автомобиля»? По сюжету место не уточняется, но эти локации сразу сами себя выдали (фото)

Еще одна узнаваемая точка — комиссионный магазин, где работает Семицветов. Его снимали в самом центре, на пересечении Большой Лубянки и Рождественского бульвара.

Где снимали фильм «Берегись автомобиля»? По сюжету место не уточняется, но эти локации сразу сами себя выдали (фото)

В кадре мелькает и угол храма Успения Пресвятой Богородицы в Печатниках, что добавляет сценам слежки за Деточкиным особый московский колорит.

Где снимали фильм «Берегись автомобиля»? По сюжету место не уточняется, но эти локации сразу сами себя выдали (фото)

Захватывающая погоня разворачивается на Садовом кольце, в районе Цветного бульвара и площади Маяковского (ныне Триумфальная). Именно здесь Люба, увидев Деточкина за рулем украденной «Волги», пускается в авантюрное преследование на троллейбусе, которое заканчивается в Большом Каретном переулке.

Где снимали фильм «Берегись автомобиля»? По сюжету место не уточняется, но эти локации сразу сами себя выдали (фото)

А кульминационная сцена, где звучит легендарное «Здравствуй, Люба, я вернулся», была снята на Крымской эстакаде с видом на Провиантские склады. Эта импровизированная, пронзительная концовка навсегда стала одним из самых трогательных моментов в истории советского кино.

Где снимали фильм «Берегись автомобиля»? По сюжету место не уточняется, но эти локации сразу сами себя выдали (фото)

Ранее мы писали: Тест для выросших на комедиях и мелодрамах СССР: вспомните 5 хитовых кинолент по кадрам с телевизором

Фото: Кадр из фильма «Берегись автомобиля» (1966)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
