Где снимали «Брат 2»: задействовали сразу три локации — две из них находятся в США

Фильм «Брат 2» давно стал классикой, о которой говорят не только поклонники Балабанова, но и те, кто просто любит хорошее кино. В нем есть все: харизматичный герой, напряжённая драма, культовые песни и дух времени, который удалось поймать и сохранить в кадре.

Сиквел заметно расширил горизонты по сравнению с первой частью. Если в «Брате» действие держалось в рамках Петербурга, то «Брат 2» стал масштабнее и зрелищнее: история вывела Данилу Багрова сначала в Москву, а потом и за океан.

Именно это добавило фильму динамики и того самого ощущения «большого кино». Неудивительно, что у зрителей часто возникает вопрос: а где же снимали этот культовый фильм?

Съемочная группа поработала сразу в трёх городах. В Москве камеры запечатлели Ивановскую горку, телецентр «Останкино», знаменитую высотку на Котельнической набережной и другие не менее знаковые локации.

А вот американская часть картины снималась в Нью-Йорке и Чикаго. В кадр попали оживлённые улицы мегаполисов, аэропорты, музеи и даже полицейские участки — именно эти детали сделали путешествие Данилы реалистичным и убедительным.

По сути, выбор локаций в «Брате 2» — это ещё одна часть повествования. Контраст между московскими видами и американскими улицами показывает разницу в мирах, в которых живут герои. А сам фильм воспринимается не как камерная драма, а масштабная сага о поисках справедливости.

