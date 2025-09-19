Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Где снимали «Брат 2»: задействовали сразу три локации — две из них находятся в США

Где снимали «Брат 2»: задействовали сразу три локации — две из них находятся в США

19 сентября 2025 18:07
Где снимали «Брат 2»: задействовали сразу три локации — две из них находятся в США

По масштабу фильм отличается от предыдущей части.

Фильм «Брат 2» давно стал классикой, о которой говорят не только поклонники Балабанова, но и те, кто просто любит хорошее кино. В нем есть все: харизматичный герой, напряжённая драма, культовые песни и дух времени, который удалось поймать и сохранить в кадре.

Сиквел заметно расширил горизонты по сравнению с первой частью. Если в «Брате» действие держалось в рамках Петербурга, то «Брат 2» стал масштабнее и зрелищнее: история вывела Данилу Багрова сначала в Москву, а потом и за океан.

Именно это добавило фильму динамики и того самого ощущения «большого кино». Неудивительно, что у зрителей часто возникает вопрос: а где же снимали этот культовый фильм?

Съемочная группа поработала сразу в трёх городах. В Москве камеры запечатлели Ивановскую горку, телецентр «Останкино», знаменитую высотку на Котельнической набережной и другие не менее знаковые локации.

А вот американская часть картины снималась в Нью-Йорке и Чикаго. В кадр попали оживлённые улицы мегаполисов, аэропорты, музеи и даже полицейские участки — именно эти детали сделали путешествие Данилы реалистичным и убедительным.

По сути, выбор локаций в «Брате 2» — это ещё одна часть повествования. Контраст между московскими видами и американскими улицами показывает разницу в мирах, в которых живут герои. А сам фильм воспринимается не как камерная драма, а масштабная сага о поисках справедливости.

Ранее мы писали: Красота — в простоте: Михалков объяснил гениальность «Брата 2» Балабанова 4 словами — это понимают далеко не все

Фото: Кадры из фильма «Брат 2» (2000)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Оставьте «Орудия»: топ-5 самых жутких фильмов ужасов за последние 5 лет, которые страшно смотреть в темноте Оставьте «Орудия»: топ-5 самых жутких фильмов ужасов за последние 5 лет, которые страшно смотреть в темноте Читать дальше 20 сентября 2025
«Куда тревожнее, чем “Оно”»: новая экранизация Кинга переплюнула самого Пеннивайза — зрители выходят с сеансов на подкашивающихся ногах «Куда тревожнее, чем “Оно”»: новая экранизация Кинга переплюнула самого Пеннивайза — зрители выходят с сеансов на подкашивающихся ногах Читать дальше 20 сентября 2025
Были в команде с самого начала: по канону «Стражи галактики» выглядят иначе — Marvel обделили экранным временем двух героев Были в команде с самого начала: по канону «Стражи галактики» выглядят иначе — Marvel обделили экранным временем двух героев Читать дальше 20 сентября 2025
Ничего общего с Питером Паркером и Marvel: в СССР был свой «Человек-паук» — сюжет походил на «Муху» Кроненберга Ничего общего с Питером Паркером и Marvel: в СССР был свой «Человек-паук» — сюжет походил на «Муху» Кроненберга Читать дальше 20 сентября 2025
За 40 лет «Назад в будущее» видели многие, а как снимали — знают не все: машиной времени мог стать совсем другой предмет За 40 лет «Назад в будущее» видели многие, а как снимали — знают не все: машиной времени мог стать совсем другой предмет Читать дальше 20 сентября 2025
«Кто в ... не бывал, красоты не видал»: тест покажет, как хорошо вы помните цитаты из «Брат» и «Брат 2» «Кто в ... не бывал, красоты не видал»: тест покажет, как хорошо вы помните цитаты из «Брат» и «Брат 2» Читать дальше 19 сентября 2025
10+ спойлеров по «Мстители: Судный день» слили в Сеть: Алая Ведьма с мутантами, а Локи в центре истории 10+ спойлеров по «Мстители: Судный день» слили в Сеть: Алая Ведьма с мутантами, а Локи в центре истории Читать дальше 19 сентября 2025
Имена зверей в «Короле Льве» имеют тайный смысл: сразу ясно, что Шрам не был любимцем родителей Имена зверей в «Короле Льве» имеют тайный смысл: сразу ясно, что Шрам не был любимцем родителей Читать дальше 19 сентября 2025
Бросайте пересматривать «Интерстеллар»: эти 5 фантастических фильмов затянут не хуже — последний сняли за копейки, а рейтинг 7.8 Бросайте пересматривать «Интерстеллар»: эти 5 фантастических фильмов затянут не хуже — последний сняли за копейки, а рейтинг 7.8 Читать дальше 19 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше