Где сейчас Алекс из сериала «Кухня»: вы будете удивлены, встретив его сегодня (фото)

Сериал «Кухня» прославил Сергея Романовича на всю страну. Актер также появился в нашумевших проектах «Ольга» и «Чернобыль: Зона отчуждения». Однако внезапно Сергей исчез с экранов.

Оказывается, артист ушел из актерской профессии и сменил сферу деятельности. Несколько лет назад Романович принял ислам и до сих пор остается верен своему выбору. Это изменило всю его судьбу, чему актер несказанно рад.

Известно, что сегодня 30-летний Сергей живет в США. Узнать Алекса из «Кухни» теперь невозможно: он отрастил бороду и перестал походить на себя. Не всем понравились метаморфозы Романовича, ведь из миловидного парня он превратился в резко состарившегося мужчину с «клочкастой» растительностью на лице. Многих даже смутила не сама борода, а ее неухоженный вид.

Впрочем, негативные комментарии не смущают Сергея. Он утвердился в своем выборе и старается жить по законам ислама. Актер не жалеет об уходе из кино, ведь ради многих ролей ему приходилось вступать в конфликт с совестью и убеждениями.