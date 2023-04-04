Где щербатая улыбка? Никогда не догадаетесь, что это Майкл из «Мэри Поппинс, до свидания»

Фильм «Мэри Поппинс, до свидания» сделал Филиппа Рукавишникова восходящей звездой СССР. Юный актер сыграл Майкла — сына четы Бэнксов. Многие были уверены, что Рукавишникова ждет большое актерское будущее, однако Филипп выбрал совсем другой путь.

Роль в фильме-сказке «Мэри Поппинс, до свидания» стала его единственной киноработой. После школы Филипп поступил в художественный институт, где отучился на скульптора. За свою карьеру он создал множество статуй и арт-объектов, которые стали украшением городских пейзажей столицы.

Выбор Рукавишникова объясняется просто. Дело в том, что он происходит из творческой династии скульпторов. Его прадед Митрофан был ваятелем и занимался графикой. Многие потомки продолжили его дело.

Сегодня в 48-летнем Рукавишникове не узнать того улыбчивого щербатого мальчика с забавной челкой. Он выглядит как свободный художник: фривольный и небрежный стиль одежды, задумчивый взгляд, замкнутый образ. Филипп женат, но о личной жизни предпочитает умалчивать.