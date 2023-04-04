Где щербатая улыбка? Никогда не догадаетесь, что это Майкл из «Мэри Поппинс, до свидания»
Стал совсем другим человеком.
Фильм «Мэри Поппинс, до свидания» сделал Филиппа Рукавишникова восходящей звездой СССР. Юный актер сыграл Майкла — сына четы Бэнксов. Многие были уверены, что Рукавишникова ждет большое актерское будущее, однако Филипп выбрал совсем другой путь.
Роль в фильме-сказке «Мэри Поппинс, до свидания» стала его единственной киноработой. После школы Филипп поступил в художественный институт, где отучился на скульптора. За свою карьеру он создал множество статуй и арт-объектов, которые стали украшением городских пейзажей столицы.
Выбор Рукавишникова объясняется просто. Дело в том, что он происходит из творческой династии скульпторов. Его прадед Митрофан был ваятелем и занимался графикой. Многие потомки продолжили его дело.
Сегодня в 48-летнем Рукавишникове не узнать того улыбчивого щербатого мальчика с забавной челкой. Он выглядит как свободный художник: фривольный и небрежный стиль одежды, задумчивый взгляд, замкнутый образ. Филипп женат, но о личной жизни предпочитает умалчивать.