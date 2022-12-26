Где новогодний стол был лучше - в СССР или в России? Диетолог поставил точку в споре

Традиционный новогодний стол в России и в СССР составляет практически идентичный набор блюд. Во многих семьях можно увидеть классические салаты, бутерброды с красной икрой и шампанское, а также овощные и мясные нарезки. При этом многие уверены, что еще несколько лет назад подобный набор продуктов был намного полезнее, чем сегодня.

Как оказалось, обеспокоенные россияне правы. По словам диетолога Александра Андреева, современный новогодний стол может принести больше вреда, чем советский. Все дело в продуктах, ведь теперь производители отчитываются перед государством и покупателями не так, как во времена СССР.

«Дело в том, что производитель сейчас сам назначает технические условия производства продукта. Раньше же продукт должен был пройти проверку на соответствие государственному стандарту», — рассказал эксперт порталу Life .

Такие условия, как считает Андреев, дают производителям больше свободы. Они могут заменять ингредиенты на более дешевые и даже вредные, но не нести за это никакой ответственности. И именно поэтому он уверен, что во времена СССР пища была здоровее.