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Газманова зря считали примером для подражания: отрекся от близкого родственника

10 августа 2023 09:45
Газманова зря считали примером для подражания: отрекся от близкого родственника

Певец отрицает любую связь.

72-летний Олег Газманов считается образцом настоящего мужчины. Поклонницы отмечают не только его вокальный талант, но и мужественность, патриотизм и спортивную подготовку. Но оказалось, что стать полноценным примером для подражания Газманову мешает одна черта — нежелание признавать близкого родственника.

По крайней мере, именно в отречении от семьи подозревают его поклонники. Дело в том, что еще несколько лет назад известный юморист Ефим Шифрин раскрыл Родиону Газманову семейную тайну о его отце. По словам комика, популярный певец приходится ему дальним племянником.

Вот только сам Газманов в подобной связи сильно сомневается и открыто называет это вздором. Исполнитель считает, что хорошо знает всех своих родственников по матери и отцу, а потому Шифрин никак не может быть его троюродным дядей. Впрочем, это не мешает певцу поддерживать уважительные, хоть и прохладные отношения с комиком.

«У нас нет общих точек соприкосновения», — говорил певец в прошлых интервью.

Фото: Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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